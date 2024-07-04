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Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2024
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Новости Подмосковья
 
13:06 04.07.2024 (обновлено: 13:13 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/blagoustroystvo-1957350719.html
Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году
Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2024
Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году
Работы второй очереди благоустройства на территории парка "Ивантеевка" в городском округе Пушкинский планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:06
2024-07-04T13:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ивантеевка
михаил хайкин
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Работы второй очереди благоустройства на территории парка "Ивантеевка" в городском округе Пушкинский планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Работы выполняются по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "В рамках второго этапа благоустройства будет оформлена еще одна входная группа и проложены тропинки. Будет обустроена пляжная зона. На ней мы установим деревянные настилы с лежаками и качелями", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. На территории парка будут расположены новые детские и спортивные площадки для всех возрастов, павильонов кафе, зона барбекю и площадка для собак. В 2021 году завершился первый этап благоустройства парка в Ивантеевке. Там установили новую входную группу, проложили велодорожку. На территории появились пункт велопроката и детская площадка для изучения правил дорожного движения и многое другое.
https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html
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московская область (подмосковье), ивантеевка, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Михаил Хайкин

Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году

© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБлагоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
Благоустройство парка Ивантеевка в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Благоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Работы второй очереди благоустройства на территории парка "Ивантеевка" в городском округе Пушкинский планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы выполняются по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБлагоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
Благоустройство парка Ивантеевка в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Министерство благоустройства Московской области
Благоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
"В рамках второго этапа благоустройства будет оформлена еще одна входная группа и проложены тропинки. Будет обустроена пляжная зона. На ней мы установим деревянные настилы с лежаками и качелями", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
На территории парка будут расположены новые детские и спортивные площадки для всех возрастов, павильонов кафе, зона барбекю и площадка для собак.
В 2021 году завершился первый этап благоустройства парка в Ивантеевке. Там установили новую входную группу, проложили велодорожку. На территории появились пункт велопроката и детская площадка для изучения правил дорожного движения и многое другое.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИвантеевкаМихаил Хайкин
 
 
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