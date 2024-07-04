Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году
© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБлагоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
Благоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Работы второй очереди благоустройства на территории парка "Ивантеевка" в городском округе Пушкинский планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Работы выполняются по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
© Фото : Министерство благоустройства Московской областиБлагоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
Благоустройство парка "Ивантеевка" в Московской области
"В рамках второго этапа благоустройства будет оформлена еще одна входная группа и проложены тропинки. Будет обустроена пляжная зона. На ней мы установим деревянные настилы с лежаками и качелями", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
На территории парка будут расположены новые детские и спортивные площадки для всех возрастов, павильонов кафе, зона барбекю и площадка для собак.
В 2021 году завершился первый этап благоустройства парка в Ивантеевке. Там установили новую входную группу, проложили велодорожку. На территории появились пункт велопроката и детская площадка для изучения правил дорожного движения и многое другое.
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