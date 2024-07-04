https://ria.ru/20240704/blagoustroystvo-1957350719.html

Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году

Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году - РИА Новости, 04.07.2024

Благоустройство подмосковного парка "Ивантеевка" завершится в 2025 году

Работы второй очереди благоустройства на территории парка "Ивантеевка" в городском округе Пушкинский планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:06

2024-07-04T13:06

2024-07-04T13:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ивантеевка

михаил хайкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957347057_0:278:715:680_1920x0_80_0_0_6548b58ac7db346574b4763a06364d7f.jpg

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Работы второй очереди благоустройства на территории парка "Ивантеевка" в городском округе Пушкинский планируют завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Работы выполняются по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "В рамках второго этапа благоустройства будет оформлена еще одна входная группа и проложены тропинки. Будет обустроена пляжная зона. На ней мы установим деревянные настилы с лежаками и качелями", – рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. На территории парка будут расположены новые детские и спортивные площадки для всех возрастов, павильонов кафе, зона барбекю и площадка для собак. В 2021 году завершился первый этап благоустройства парка в Ивантеевке. Там установили новую входную группу, проложили велодорожку. На территории появились пункт велопроката и детская площадка для изучения правил дорожного движения и многое другое.

https://ria.ru/20231102/podmoskove-1906966512.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), ивантеевка, михаил хайкин