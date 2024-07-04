https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957264855.html

Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС

Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024

Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС

Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя принятие... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T09:01

2024-07-04T09:01

2024-07-04T09:12

белоруссия

шос

россия

сергей лавров

павел зарубин

союзное государство

в мире

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя принятие Белоруссии в ШОС, в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал Лавров.

https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, шос, россия, сергей лавров, павел зарубин, союзное государство, в мире, саммит шос в астане – 2024