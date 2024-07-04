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Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
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09:01 04.07.2024 (обновлено: 09:12 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957264855.html
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС
Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя принятие... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:01
2024-07-04T09:12
белоруссия
шос
россия
сергей лавров
павел зарубин
союзное государство
в мире
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя принятие Белоруссии в ШОС, в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240703/shos-1956577197.html
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белоруссия, шос, россия, сергей лавров, павел зарубин, союзное государство, в мире, саммит шос в астане – 2024
Белоруссия, ШОС, Россия, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Союзное государство, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС

Лавров: Белоруссии как члену СГ важно быть в международных процессах

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг
Флаг - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя принятие Белоруссии в ШОС, в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал Лавров.
Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Вчера, 02:18
 
БелоруссияШОСРоссияСергей ЛавровПавел ЗарубинСоюзное государствоВ миреСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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