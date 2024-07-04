https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957264855.html
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС - РИА Новости, 04.07.2024
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС
Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя принятие... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T09:01
2024-07-04T09:01
2024-07-04T09:12
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Москва заинтересована в том, чтобы Союзное государство участвовало во всех международных процессах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя принятие Белоруссии в ШОС, в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах", - сказал Лавров.
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белоруссия, шос, россия, сергей лавров, павел зарубин, союзное государство, в мире, саммит шос в астане – 2024
Белоруссия, ШОС, Россия, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Союзное государство, В мире, Саммит ШОС в Астане – 2024
Лавров прокомментировал принятие Белоруссии в ШОС
Лавров: Белоруссии как члену СГ важно быть в международных процессах