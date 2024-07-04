https://ria.ru/20240704/bayden-1957244363.html
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах - РИА Новости, 04.07.2024
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах
Президент США Джо Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах, пишет издание Politico. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T03:00
2024-07-04T03:00
2024-07-04T04:32
в мире
предвыборные дебаты трампа и байдена
джо байден
сша
дональд трамп
атланта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdad94590d70856c8aadf6b07544d848.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах, пишет издание Politico."Позвольте сказать насколько возможно ясно, насколько возможно просто и прямо: я участвую… Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим", - цитирует Байдена издание.Как говорится в сообщении, соответствующее заявление Байден сделал в ходе видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демократической партии.Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к президенту США с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов.Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.Вечером в среду Байден встретился с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их обеспокоенности состоянием американского лидера.Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240629/bayden-1956202594.html
https://ria.ru/20240628/bayden-1955996120.html
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
сша
атланта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956786719_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_695bd41c058d2cf38bcd8577882b2321.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, предвыборные дебаты трампа и байдена , джо байден, сша, дональд трамп, атланта
В мире, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Джо Байден, США, Дональд Трамп, Атланта
Байден заявил, что не откажется от участия в выборах
Politico: Байден заявил, что не откажется от участия в выборах и победит
ВАШИНГТОН, 4 июл - РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил демократам, что не откажется от участия в выборах, пишет издание Politico
.
"Позвольте сказать насколько возможно ясно, насколько возможно просто и прямо: я участвую… Меня никто не выгоняет, я не ухожу, я буду бороться до конца, и мы победим", - цитирует Байдена издание.
Как говорится в сообщении, соответствующее заявление Байден сделал в ходе видеоконференции со своим штабом и нацкомитетом Демократической партии.
Американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к президенту США с призывом выйти из гонки. Один из членов палаты представителей, демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Затем его однопартиец и коллега Рауль Грижалва в интервью журналистам заявил, что следует поискать других кандидатов.
Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Вечером в среду Байден встретился с губернаторами-демократами на фоне сообщений об их обеспокоенности состоянием американского лидера.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом
, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте
. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.