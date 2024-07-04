https://ria.ru/20240704/artilleriya-1957250417.html

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили гаубицу М777 ВСУ

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили гаубицу М777 ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

Артиллеристы группировки "Север" уничтожили гаубицу М777 ВСУ

Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожил в зоне спецоперации гаубицу М777 производства США, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:18

2024-07-04T05:18

2024-07-04T05:18

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожил в зоне спецоперации гаубицу М777 производства США, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу М777 и замаскированные опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что гаубицу обнаружили разведчики группировки при облете позиций ВСУ на окраине одного из населенных пунктов, после чего передали координаты артиллеристам, которые и уничтожили орудие противника. "В артиллерийских подразделениях никаких проблем со снарядами нет. Своевременную доставку боеприпасов, в том числе на позиции, в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - отметили в ведомстве. Уточняется, что артиллерийские расчёты круглосуточно работают в зоне СВО, уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника, а также ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам ВСУ, что мешает украинской армии закрепиться на передних рубежах.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

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сша, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф