https://ria.ru/20240704/artilleriya-1957250417.html
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили гаубицу М777 ВСУ
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили гаубицу М777 ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили гаубицу М777 ВСУ
Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожил в зоне спецоперации гаубицу М777 производства США, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:18
2024-07-04T05:18
2024-07-04T05:18
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожил в зоне спецоперации гаубицу М777 производства США, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу М777 и замаскированные опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что гаубицу обнаружили разведчики группировки при облете позиций ВСУ на окраине одного из населенных пунктов, после чего передали координаты артиллеристам, которые и уничтожили орудие противника. "В артиллерийских подразделениях никаких проблем со снарядами нет. Своевременную доставку боеприпасов, в том числе на позиции, в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - отметили в ведомстве. Уточняется, что артиллерийские расчёты круглосуточно работают в зоне СВО, уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника, а также ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам ВСУ, что мешает украинской армии закрепиться на передних рубежах.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы группировки "Север" уничтожили гаубицу М777 ВСУ
Минобороны: расчеты "Гиацинт-Б" группировки "Север" уничтожили гаубицу М777
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июл - РИА Новости. Артиллерийский расчет "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" уничтожил в зоне спецоперации гаубицу М777 производства США, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили гаубицу М777 и замаскированные опорные пункты с живой силой ВСУ
в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что гаубицу обнаружили разведчики группировки при облете позиций ВСУ на окраине одного из населенных пунктов, после чего передали координаты артиллеристам, которые и уничтожили орудие противника.
"В артиллерийских подразделениях никаких проблем со снарядами нет. Своевременную доставку боеприпасов, в том числе на позиции, в достаточных объёмах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что артиллерийские расчёты круглосуточно работают в зоне СВО, уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника, а также ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тыловым районам ВСУ, что мешает украинской армии закрепиться на передних рубежах.