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Среда в Москве стала самым жарким днем века

Среда в Москве стала самым жарким днем века - РИА Новости, 03.07.2024

Среда в Москве стала самым жарким днем века

Эта среда в Москве стала самым жарким днем в 21-м веке, на метеостанции МГУ в 15.00 столбик термометра поднялся до плюс 32,8 градуса, сообщила главный... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:14

2024-07-03T16:14

2024-07-03T16:26

общество

москва

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Эта среда в Москве стала самым жарким днем в 21-м веке, на метеостанции МГУ в 15.00 столбик термометра поднялся до плюс 32,8 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик уточнила, что в 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 31,9 градуса. До повторения рекорда 1917 года осталось 0,3 градуса. "Как и накануне, абсолютный максимум температуры воздуха может наблюдаться в период между 15 и 16 часами. Но этот день в Москве уже стал самым жарким в 21-м веке. В МГУ в 15 часов было 32,8 градуса, что для этой станции стало абсолютным рекордом. В 1999 году в этот день на Воробьевых горах было 30,8 градуса", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.

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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии