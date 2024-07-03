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Среда в Москве стала самым жарким днем века - РИА Новости, 03.07.2024
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16:14 03.07.2024 (обновлено: 16:26 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zhara-1957150817.html
Среда в Москве стала самым жарким днем века
Среда в Москве стала самым жарким днем века - РИА Новости, 03.07.2024
Среда в Москве стала самым жарким днем века
Эта среда в Москве стала самым жарким днем в 21-м веке, на метеостанции МГУ в 15.00 столбик термометра поднялся до плюс 32,8 градуса, сообщила главный... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:14
2024-07-03T16:26
общество
москва
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Эта среда в Москве стала самым жарким днем в 21-м веке, на метеостанции МГУ в 15.00 столбик термометра поднялся до плюс 32,8 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптик уточнила, что в 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 31,9 градуса. До повторения рекорда 1917 года осталось 0,3 градуса. "Как и накануне, абсолютный максимум температуры воздуха может наблюдаться в период между 15 и 16 часами. Но этот день в Москве уже стал самым жарким в 21-м веке. В МГУ в 15 часов было 32,8 градуса, что для этой станции стало абсолютным рекордом. В 1999 году в этот день на Воробьевых горах было 30,8 градуса", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России
Среда в Москве стала самым жарким днем века

Синоптик Позднякова: среда в Москве стала самым жарким днем в 21-м веке

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРтутный градусник на здании в Москве. 3 июля 2024
Ртутный градусник на здании в Москве. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ртутный градусник на здании в Москве. 3 июля 2024
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Эта среда в Москве стала самым жарким днем в 21-м веке, на метеостанции МГУ в 15.00 столбик термометра поднялся до плюс 32,8 градуса, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик уточнила, что в 15.00 на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла плюс 31,9 градуса. До повторения рекорда 1917 года осталось 0,3 градуса.
"Как и накануне, абсолютный максимум температуры воздуха может наблюдаться в период между 15 и 16 часами. Но этот день в Москве уже стал самым жарким в 21-м веке. В МГУ в 15 часов было 32,8 градуса, что для этой станции стало абсолютным рекордом. В 1999 году в этот день на Воробьевых горах было 30,8 градуса", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаЭкология в России
 
 
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