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Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду - РИА Новости, 03.07.2024
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08:48 03.07.2024 (обновлено: 09:17 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zhara-1957015108.html
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду - РИА Новости, 03.07.2024
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду
Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в среду, им рекомендовали избегать длительного пребывания на улице и позаботиться о домашних питомцах,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T08:48
2024-07-03T09:17
общество
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в среду, им рекомендовали избегать длительного пребывания на улице и позаботиться о домашних питомцах, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.“По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 32-34 градуса… Избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах”, - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что городские службы работают в усиленном режиме из-за жары и непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. "Регулярно промываем дороги, тротуары и дворовые территории водой, при температуре выше плюс 25 градусов проводим аэрацию", - заключили в комплексе городского хозяйства .
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду

Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в среду

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в среду, им рекомендовали избегать длительного пребывания на улице и позаботиться о домашних питомцах, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.
“По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 32-34 градуса… Избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах”, - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что городские службы работают в усиленном режиме из-за жары и непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.
«
"Регулярно промываем дороги, тротуары и дворовые территории водой, при температуре выше плюс 25 градусов проводим аэрацию", - заключили в комплексе городского хозяйства .
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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