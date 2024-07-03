https://ria.ru/20240703/zhara-1957015108.html

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду - РИА Новости, 03.07.2024

Москвичей призвали избегать длительного пребывания на улице в среду

Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в среду, им рекомендовали избегать длительного пребывания на улице и позаботиться о домашних питомцах,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T08:48

2024-07-03T08:48

2024-07-03T09:17

общество

москва

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы предупредили о сильной жаре в среду, им рекомендовали избегать длительного пребывания на улице и позаботиться о домашних питомцах, сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.“По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова жарко – столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 32-34 градуса… Избегайте длительного пребывания на улице и позаботьтесь о домашних питомцах”, - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что городские службы работают в усиленном режиме из-за жары и непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. "Регулярно промываем дороги, тротуары и дворовые территории водой, при температуре выше плюс 25 градусов проводим аэрацию", - заключили в комплексе городского хозяйства .

https://ria.ru/20240703/zhara-1957010431.html

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общество, москва