https://ria.ru/20240703/zhara-1957000621.html

В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду

В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду - РИА Новости, 03.07.2024

В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду

Жара, сравнимая с турецкой, придет в Астраханскую область, также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах России, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T03:20

2024-07-03T03:20

2024-07-03T03:20

общество

здоровье - общество

астраханская область

россия

волгоградская область

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жара, сравнимая с турецкой, придет в Астраханскую область, также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень жаркая погода на юге. В Волгоградской области с 3 по 7 июля - 37-38 градусов, в Ростовской – 38-40, в Астраханской области - 40-41, этот субъект и так самый жаркий, а тут уж и Турция не сравнится. В Краснодарском крае с 5 по 7 июля - 32-35 градусов", - сказал Вильфанд. Он отметил, что такая погода является "опасно жаркой". Синоптик сообщил, что на юге Архангельской области с 3 по 7 июля температура будет на 6-9 градусов выше нормы и достигнет 27-33 градусов, в Вологодской области в эти дни прогнозируется 28-33, в Коми – 25-27. По словам Вильфанда, во всех субъектах Центрального федерального округа с 3 по 5 июля ожидается 28-35 градусов, в Черноземье - до 37. В Поволжье температура до конца недели будет в диапазоне 30-37 градусов, на Урале прогнозируется от 28 до 34 градусов, на юге Сибири – до 36 градусов, в Якутии – 30-37 градусов, в Приморском крае – 30-33 градуса.

https://ria.ru/20240703/luchi-1957000317.html

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астраханская область

россия

волгоградская область

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общество, здоровье - общество, астраханская область, россия, волгоградская область, роман вильфанд, гидрометцентр