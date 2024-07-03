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В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду - РИА Новости, 03.07.2024
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03:20 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zhara-1957000621.html
В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду
В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду - РИА Новости, 03.07.2024
В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду
Жара, сравнимая с турецкой, придет в Астраханскую область, также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах России, сообщил РИА... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T03:20
2024-07-03T03:20
общество
здоровье - общество
астраханская область
россия
волгоградская область
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жара, сравнимая с турецкой, придет в Астраханскую область, также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень жаркая погода на юге. В Волгоградской области с 3 по 7 июля - 37-38 градусов, в Ростовской – 38-40, в Астраханской области - 40-41, этот субъект и так самый жаркий, а тут уж и Турция не сравнится. В Краснодарском крае с 5 по 7 июля - 32-35 градусов", - сказал Вильфанд. Он отметил, что такая погода является "опасно жаркой". Синоптик сообщил, что на юге Архангельской области с 3 по 7 июля температура будет на 6-9 градусов выше нормы и достигнет 27-33 градусов, в Вологодской области в эти дни прогнозируется 28-33, в Коми – 25-27. По словам Вильфанда, во всех субъектах Центрального федерального округа с 3 по 5 июля ожидается 28-35 градусов, в Черноземье - до 37. В Поволжье температура до конца недели будет в диапазоне 30-37 градусов, на Урале прогнозируется от 28 до 34 градусов, на юге Сибири – до 36 градусов, в Якутии – 30-37 градусов, в Приморском крае – 30-33 градуса.
https://ria.ru/20240703/luchi-1957000317.html
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общество, здоровье - общество, астраханская область, россия, волгоградская область, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Здоровье - Общество, Астраханская область, Россия, Волгоградская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
В большинстве субъектов России прогнозируют опасную жаркую погоду

Вильфанд: в Астраханскую область придет жара, сравнимая с турецкой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Жара, сравнимая с турецкой, придет в Астраханскую область, также аномально высокие температуры прогнозируются во всех федеральных округах России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень жаркая погода на юге. В Волгоградской области с 3 по 7 июля - 37-38 градусов, в Ростовской – 38-40, в Астраханской области - 40-41, этот субъект и так самый жаркий, а тут уж и Турция не сравнится. В Краснодарском крае с 5 по 7 июля - 32-35 градусов", - сказал Вильфанд.
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Он отметил, что такая погода является "опасно жаркой". Синоптик сообщил, что на юге Архангельской области с 3 по 7 июля температура будет на 6-9 градусов выше нормы и достигнет 27-33 градусов, в Вологодской области в эти дни прогнозируется 28-33, в Коми – 25-27.
По словам Вильфанда, во всех субъектах Центрального федерального округа с 3 по 5 июля ожидается 28-35 градусов, в Черноземье - до 37. В Поволжье температура до конца недели будет в диапазоне 30-37 градусов, на Урале прогнозируется от 28 до 34 градусов, на юге Сибири – до 36 градусов, в Якутии – 30-37 градусов, в Приморском крае – 30-33 градуса.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАстраханская областьРоссияВолгоградская областьРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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