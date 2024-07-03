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"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому - РИА Новости, 03.07.2024
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16:46 03.07.2024 (обновлено: 17:17 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html
"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому
"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому - РИА Новости, 03.07.2024
"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы намекнул Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, что Украина может потерять территорию, на которой живут венгры, РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:46
2024-07-03T17:17
в мире
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы намекнул Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, что Украина может потерять территорию, на которой живут венгры, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.Как заметил аналитик, на Украине проживает значительное количество венгров, которых затрагивает мобилизация, проводимая Зеленским, и перспектива погибнуть на фронте."И я думаю, что Орбан сейчас, глядя на изменение политической ситуации, чувствует себя вправе прийти и требовать от Зеленского прекратить эти действия (мобилизацию. — Прим. ред.) там, а не то эта часть Украины может перестать быть частью Украины, когда все пойдет наперекосяк", — заявил он.По мнению эксперта, Орбан намекнул Зеленскому, что если Киев не может позаботиться об этом народе, то это может сделать Будапешт.Риттер добавил, что внутриполитические проблемы европейских стран после выборов во Франции и падения рейтинга правительств в Великобритании и Германии также позволяют Орбану диктовать Зеленскому свои условия.Премьер-министр Венгрии во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским Орбан сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html
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в мире, венгрия, украина, сша, россия, владимир зеленский, виктор орбан, киев
В мире, Венгрия, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Киев
"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому

Риттер: Орбан намекнул, что Украина может потерять ту часть, где живут венгры

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы намекнул Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, что Украина может потерять территорию, на которой живут венгры, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Как заметил аналитик, на Украине проживает значительное количество венгров, которых затрагивает мобилизация, проводимая Зеленским, и перспектива погибнуть на фронте.
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"И я думаю, что Орбан сейчас, глядя на изменение политической ситуации, чувствует себя вправе прийти и требовать от Зеленского прекратить эти действия (мобилизацию. — Прим. ред.) там, а не то эта часть Украины может перестать быть частью Украины, когда все пойдет наперекосяк", — заявил он.
По мнению эксперта, Орбан намекнул Зеленскому, что если Киев не может позаботиться об этом народе, то это может сделать Будапешт.
Риттер добавил, что внутриполитические проблемы европейских стран после выборов во Франции и падения рейтинга правительств в Великобритании и Германии также позволяют Орбану диктовать Зеленскому свои условия.
Премьер-министр Венгрии во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским Орбан сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
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