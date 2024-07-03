https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому

"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому - РИА Новости, 03.07.2024

"Часть Украины": в США раскрыли, что Орбан хотел сказать Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы намекнул Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, что Украина может потерять территорию, на которой живут венгры, РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T16:46

2024-07-03T16:46

2024-07-03T17:17

в мире

венгрия

украина

сша

россия

владимир зеленский

виктор орбан

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956888728_0:290:2779:1853_1920x0_80_0_0_1dbb89ae8be227926da4eb7aa6c36f25.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы намекнул Владимиру Зеленскому во время визита в Киев, что Украина может потерять территорию, на которой живут венгры, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.Как заметил аналитик, на Украине проживает значительное количество венгров, которых затрагивает мобилизация, проводимая Зеленским, и перспектива погибнуть на фронте."И я думаю, что Орбан сейчас, глядя на изменение политической ситуации, чувствует себя вправе прийти и требовать от Зеленского прекратить эти действия (мобилизацию. — Прим. ред.) там, а не то эта часть Украины может перестать быть частью Украины, когда все пойдет наперекосяк", — заявил он.По мнению эксперта, Орбан намекнул Зеленскому, что если Киев не может позаботиться об этом народе, то это может сделать Будапешт.Риттер добавил, что внутриполитические проблемы европейских стран после выборов во Франции и падения рейтинга правительств в Великобритании и Германии также позволяют Орбану диктовать Зеленскому свои условия.Премьер-министр Венгрии во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским Орбан сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html

https://ria.ru/20240703/vsu-1957125419.html

венгрия

украина

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, украина, сша, россия, владимир зеленский, виктор орбан, киев