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Зеленский обратился к Трампу с призывом - РИА Новости, 03.07.2024
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15:34 03.07.2024 (обновлено: 15:38 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957135806.html
Зеленский обратился к Трампу с призывом
Зеленский обратился к Трампу с призывом - РИА Новости, 03.07.2024
Зеленский обратился к Трампу с призывом
Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания украинского конфликта, его слова приводит РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:34
2024-07-03T15:38
в мире
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания украинского конфликта, его слова приводит Bloomberg."Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня", - заявил он.Зеленский подчеркнул, что ему необходимо знать, какие риски для украинской государственности несет в себе этот план и выразил готовность встретиться с Трампом для обсуждения деталей.Глава киевского режима также добавил, что ему надо понимать, перестанет ли Вашингтон оказывать поддержку Киеву после результатов президентских выборов в Штатах осенью.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html
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в мире, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Зеленский обратился к Трампу с призывом

Bloomberg: Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план по Украине

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания украинского конфликта, его слова приводит Bloomberg.
"Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня", - заявил он.
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Зеленский подчеркнул, что ему необходимо знать, какие риски для украинской государственности несет в себе этот план и выразил готовность встретиться с Трампом для обсуждения деталей.
Глава киевского режима также добавил, что ему надо понимать, перестанет ли Вашингтон оказывать поддержку Киеву после результатов президентских выборов в Штатах осенью.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
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В миреКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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