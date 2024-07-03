https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957135806.html
Зеленский обратился к Трампу с призывом
Зеленский обратился к Трампу с призывом - РИА Новости, 03.07.2024
Зеленский обратился к Трампу с призывом
Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания украинского конфликта, его слова приводит РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:34
2024-07-03T15:34
2024-07-03T15:38
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен представить свой план быстрого окончания украинского конфликта, его слова приводит Bloomberg."Если Трамп знает, как закончить этот конфликт, он должен сказать нам об этом сегодня", - заявил он.Зеленский подчеркнул, что ему необходимо знать, какие риски для украинской государственности несет в себе этот план и выразил готовность встретиться с Трампом для обсуждения деталей.Глава киевского режима также добавил, что ему надо понимать, перестанет ли Вашингтон оказывать поддержку Киеву после результатов президентских выборов в Штатах осенью.Трамп ранее неоднократно заявлял, что в случае переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Москвой и Киевом всего за 24 часа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, отмечал, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957040715.html
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в мире, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Зеленский обратился к Трампу с призывом
Bloomberg: Зеленский призвал Трампа озвучить свой мирный план по Украине