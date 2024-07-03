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Зеленский планирует убрать близкого соратника, пишут СМИ
Зеленский планирует убрать близкого соратника, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
Зеленский планирует убрать близкого соратника, пишут СМИ
Владимир Зеленский устал от премьер-министра Дениса Шмыгаля и планирует заменить его, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:04
2024-07-03T14:04
2024-07-03T15:00
денис шмыгаль
владимир зеленский
страна.ua
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский устал от премьер-министра Дениса Шмыгаля и планирует заменить его, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники."Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже", — поделились с "УП" собеседники.Они отметили, что Зеленский постоянно ждет от премьера новых решений и предложений, а тот не в состоянии удовлетворить запросы главы киевского режима.Ранее газета "Страна.ua" со ссылкой на источники писала, что украинские власти рассматривают вопрос замены премьера Дениса Шмыгаля на Юлию Свириденко, которая занимает сейчас пост первого вице-премьера в правительстве.Читайте в Дзен: "Русские слишком хорошо адаптируются". Советник Пентагона назвал причины невозможности победы ВСУ"Разворотило": украинский военный, которого пытался расстрелять сослуживец, выжил и сдался в плен
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денис шмыгаль, владимир зеленский, страна.ua
Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Страна.ua
Зеленский планирует убрать близкого соратника, пишут СМИ
УП: Зеленский устал от премьера Шмыгаля и хочет его уволить