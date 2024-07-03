В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский
WT: падение доверия в мире к Зеленскому приближает мирные переговоры с Россией
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Падение доверия в мире к Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры, пишет Washington Times.
"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру...", — говорится в публикации.
"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру...", — говорится в публикации.
В том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания положить конец украинскому конфликту, пишет WT.
В статье отмечается, что Россия выиграет от того, что продолжение конфликта будет снижать рейтинг главы киевского режима и уменьшать желание Запада помогать Украине.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
В статье отмечается, что Россия выиграет от того, что продолжение конфликта будет снижать рейтинг главы киевского режима и уменьшать желание Запада помогать Украине.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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