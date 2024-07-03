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В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский - РИА Новости, 03.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 03.07.2024 (обновлено: 16:45 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957045294.html
В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский
В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский - РИА Новости, 03.07.2024
В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский
Падение доверия в мире к Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры, пишет Washington Times. "Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:22
2024-07-03T16:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
вооруженные силы украины
сша
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Падение доверия в мире к Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры, пишет Washington Times. "Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру...", — говорится в публикации. В том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания положить конец украинскому конфликту, пишет WT.В статье отмечается, что Россия выиграет от того, что продолжение конфликта будет снижать рейтинг главы киевского режима и уменьшать желание Запада помогать Украине. Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957031739.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Вооруженные силы Украины, США
В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский

WT: падение доверия в мире к Зеленскому приближает мирные переговоры с Россией

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Падение доверия в мире к Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры, пишет Washington Times.

"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру...", — говорится в публикации.
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В том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания положить конец украинскому конфликту, пишет WT.

В статье отмечается, что Россия выиграет от того, что продолжение конфликта будет снижать рейтинг главы киевского режима и уменьшать желание Запада помогать Украине.

Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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