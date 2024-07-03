https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957045294.html

В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский

В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский - РИА Новости, 03.07.2024

В США раскрыли, с какой серьезной проблемой столкнулся Зеленский

Падение доверия в мире к Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры, пишет Washington Times. "Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:22

2024-07-03T11:22

2024-07-03T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

россия

вооруженные силы украины

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952802436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_974358bf9c971e53e84f42ca0cad3e85.jpg

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Падение доверия в мире к Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры, пишет Washington Times. "Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру...", — говорится в публикации. В том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания положить конец украинскому конфликту, пишет WT.В статье отмечается, что Россия выиграет от того, что продолжение конфликта будет снижать рейтинг главы киевского режима и уменьшать желание Запада помогать Украине. Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240703/ukraina-1957031739.html

https://ria.ru/20240703/gosdep-1957012768.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, сша