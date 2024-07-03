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Дмитрий Махонин принял участие в заседании оргкомитета Года семьи - РИА Новости, 03.07.2024
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15:34 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zasedanie-1957135676.html
Дмитрий Махонин принял участие в заседании оргкомитета Года семьи
Дмитрий Махонин принял участие в заседании оргкомитета Года семьи - РИА Новости, 03.07.2024
Дмитрий Махонин принял участие в заседании оргкомитета Года семьи
В Пермском крае запланировано провести около 180 значимых мероприятий в рамках Года семьи под общим слоганом "Когда мы вместе — все реально!", сообщил... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:34
2024-07-03T15:34
пермский край
дмитрий махонин
татьяна голикова
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Пермском крае запланировано провести около 180 значимых мероприятий в рамках Года семьи под общим слоганом "Когда мы вместе — все реально!", сообщил губернатор края Дмитрий Махонин. Махонин принял участие в заседании оргкомитета по проведению в России Года семьи, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Участники заседания, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, обсудили результаты работы за прошедшие шесть месяцев. Глава Пермского края представил опыт региона в формировании событийной линейки в рамках проведения Года семьи, рассказал о реализуемых мерах соцподдержки, инициативах в сфере образования и развития социальной инфраструктуры. "В рамках проведения Года семьи в крае сформирован Организационный комитет, утвержден план, в который вошли 178 значимых мероприятий — из них более 50 федерального уровня. Все события проходят под общим слоганом "Когда мы вместе — все реально!". Более 70 событий уже состоялись в первом полугодии. На летний период запланирована еще более насыщенная линейка событий", - цитирует слова Махонина пресс-служба губернатора и правительства края. Он подчеркнул, что в регионе комплексно подходят к реализации мер соцподдержки семей с детьми. В Пермском крае действует более 40 таких мер, ими пользуются порядка 40% семей с детьми. "Действие этих мер не ограничено Годом семьи. Также принимаем меры по снижению числа малоимущих семей. За четыре года их количество сократилось в пять раз. Прикамье — единственный регион России, который выплачивает материальную поддержку по региональной жилищной программе "Молодая семья" за счет средств краевого бюджета", – отметил Махонин.
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пермский край, дмитрий махонин, татьяна голикова
Пермский край, Дмитрий Махонин, Татьяна Голикова

Дмитрий Махонин принял участие в заседании оргкомитета Года семьи

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Пермском крае запланировано провести около 180 значимых мероприятий в рамках Года семьи под общим слоганом "Когда мы вместе — все реально!", сообщил губернатор края Дмитрий Махонин.
Махонин принял участие в заседании оргкомитета по проведению в России Года семьи, объявленного президентом страны Владимиром Путиным. Участники заседания, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, обсудили результаты работы за прошедшие шесть месяцев. Глава Пермского края представил опыт региона в формировании событийной линейки в рамках проведения Года семьи, рассказал о реализуемых мерах соцподдержки, инициативах в сфере образования и развития социальной инфраструктуры.
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"В рамках проведения Года семьи в крае сформирован Организационный комитет, утвержден план, в который вошли 178 значимых мероприятий — из них более 50 федерального уровня. Все события проходят под общим слоганом "Когда мы вместе — все реально!". Более 70 событий уже состоялись в первом полугодии. На летний период запланирована еще более насыщенная линейка событий", - цитирует слова Махонина пресс-служба губернатора и правительства края.
Он подчеркнул, что в регионе комплексно подходят к реализации мер соцподдержки семей с детьми. В Пермском крае действует более 40 таких мер, ими пользуются порядка 40% семей с детьми.
"Действие этих мер не ограничено Годом семьи. Также принимаем меры по снижению числа малоимущих семей. За четыре года их количество сократилось в пять раз. Прикамье — единственный регион России, который выплачивает материальную поддержку по региональной жилищной программе "Молодая семья" за счет средств краевого бюджета", – отметил Махонин.
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