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Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента - РИА Новости, 03.07.2024
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19:07 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zarplaty-1957206599.html
Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента
Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента - РИА Новости, 03.07.2024
Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента
Реальные зарплаты в России в апреле замедлили рост до 8,5% в годовом выражении с 12,9% в марте, по итогам первых четырех месяцев рост составил 10,5% по... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:07
2024-07-03T19:07
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в апреле замедлили рост до 8,5% в годовом выражении с 12,9% в марте, по итогам первых четырех месяцев рост составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В апреле по сравнению с мартом текущего года реальные зарплаты в РФ снизились на 5,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле составила почти 83,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
https://ria.ru/20240703/bezrabotitsa--1957206411.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента

Росстат: реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРаботник
Работник - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в апреле замедлили рост до 8,5% в годовом выражении с 12,9% в марте, по итогам первых четырех месяцев рост составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
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В апреле по сравнению с мартом текущего года реальные зарплаты в РФ снизились на 5,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле составила почти 83,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17%.
По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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