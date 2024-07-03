https://ria.ru/20240703/zarplaty-1957206599.html

Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента

Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента - РИА Новости, 03.07.2024

Реальные зарплаты в России в апреле выросли на 8,5 процента

Реальные зарплаты в России в апреле замедлили рост до 8,5% в годовом выражении с 12,9% в марте, по итогам первых четырех месяцев рост составил 10,5% по... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:07

2024-07-03T19:07

2024-07-03T19:07

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в апреле замедлили рост до 8,5% в годовом выражении с 12,9% в марте, по итогам первых четырех месяцев рост составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В апреле по сравнению с мартом текущего года реальные зарплаты в РФ снизились на 5,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле составила почти 83,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 17%. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в реальном выражении в РФ в 2024 году вырастут на 6,5%.

https://ria.ru/20240703/bezrabotitsa--1957206411.html

https://ria.ru/20240618/pensiya-1953555031.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)