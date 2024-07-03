https://ria.ru/20240703/zamena-1956990817.html

"Войдут в историю": в США нашли неожиданную замену Байдену и Харрис

"Войдут в историю": в США нашли неожиданную замену Байдену и Харрис - РИА Новости, 03.07.2024

"Войдут в историю": в США нашли неожиданную замену Байдену и Харрис

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камаллу Харрис РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T01:22

2024-07-03T01:22

2024-07-03T04:21

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дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок должны заменить действующего президента США Джо Байдена и вице-президента Камаллу Харрис в президентской гонке, предложил старший аналитик Центра этики и государственной политики Генри Олсен в статье для New York Post."Многие считают, что Байдену пора на выход, но не знают, кто сможет заменить его. <...> Если задуматься, у них есть очевидный и лучший выбор: губернатор Мичигана Гретхен Уитмер (как президент.— Прим. ред.) и сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок (как вице-президент. — Прим. ред.). <...> Вместе они сотворят историю", — говорится в статье.Как отметил Олсен, пара Уитмер—Уорнок станет первой в истории в президентских выборов без белого мужчины. Губернатор-женщина и сенатор-афроамериканец помогут Демократической партии привлечь голоса тех же социальных групп, заявил он. Более того, Мичиган и Джорджия традиционно играют большую роль в президентских выборах в качестве "колеблющихся" между демократами и республиканцами штатов, добавил эксперт.Однако преимущества кандидатов не исчерпываются полом и цветом кожи, подчеркнул аналитик. Уитмер и Уорнок на три десятилетия моложе Байдена и однозначно превосходят действующих президента и вице-президента в ораторских способностях. Кроме того, по словам Олсона, губернатор и сенатор имеют опыт сложных политических кампаний в своих штатах, где привлекали на свою сторону как либералов, так и консерваторов."У них (демократов. — Прим. ред.) есть очевидный вариант (замены Байдена. — Прим. ред.), и Трамп должен всерьез обеспокоиться при таком развитии событий", — заключил обозреватель.По данным опроса, опубликованного CNN во вторник, Трамп превосходит по рейтингу всех кандидатов, регулярно мелькающих в публичном поле в качестве возможной замены Байдена. Уитмер уступает республиканцу на пять процентных пунктов — 47 процентов против 42 процентов.Провал Байдена на дебатахАмериканские СМИ сходятся во мнении, что действующий глава государства неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, состоявшихся в ночь на 5 июня в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а в конце мероприятия в объектив телекамер попал момент, как супруга Джилл помогает ему спуститься с лестницы.Теперь политики и журналисты все чаще говорят о том, что демократы могут отказаться от его кандидатуры и заменить кем-то другим. Теоретически партия получит такую возможность на съезде в августе, но на деле победившего на предварительных выборах Байдена будет сложно вывести из гонки без его согласия.В штабе нынешнего главы Белого дома заявляют, что он не собирается сдаваться и, по некоторым данным, его могут номинировать кандидатом уже 21 июля, не дожидаясь съезда демократов.Во вторник конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

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