https://ria.ru/20240703/zakharova-1957138492.html
Захарова прокомментировала заявление Клинтон о сговоре против Трампа
Захарова прокомментировала заявление Клинтон о сговоре против Трампа - РИА Новости, 03.07.2024
Захарова прокомментировала заявление Клинтон о сговоре против Трампа
Заявления о сговоре для вмешательства в выборы, схожие со словами экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в пранке Вована и Лексуса, привели бы к делу о сговоре с... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:43
2024-07-03T15:43
2024-07-03T15:56
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявления о сговоре для вмешательства в выборы, схожие со словами экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в пранке Вована и Лексуса, привели бы к делу о сговоре с иностранцами, если бы их сделал представитель враждебной Клинтон партии республиканцев, но в нужный для себя момент Клинтон и другие демократы легко участвуют в таких сговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от лица экс-президента Украины Петра Порошенко провели разговор с Клинтон. Помимо прочего, они предложили экс-госсекретарю "найти что-нибудь" на кандидата в президенты Дональда Трампа и "атаковать его с разных сторон" перед выборами. Клинтон согласилась. "Если бы аналогичная запись появилась с участием не Хиллари Клинтон, а кого-то из республиканцев - все то же самое - хочу сказать, что им в Соединенных Штатах пришили бы дело о сговоре с иностранцами. Это во-первых. Во-вторых, пришили бы дело о том, что они наносят удар американской демократии путем вмешательства во внутренние дела другого иностранного государства", - сказала Захарова на шоу Вована и Лексуса, запись программы опубликована в сообществе пранкеров в соцсети ВКонтакте. Она также отметила, что в разговоре "Порошенко" с Клинтон речь шла фактически о вмешательстве во внутренние дела США, однако есть отличие - "эта игра, которую исполнил как бы Порошенко, в пользу либеральных демократов". "У них, как говорится, все средства хороши, и своё в данном случае у них не пахнет никогда. Будь то коррупция Байдена, будь то вмешательство какой-либо другой страны в их выборы. Все сойдет ради их корыстных интересов. Никому другому подобное даже в одной тысячной или миллиардной части позволено бы не было", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20240703/ukraina-1957025482.html
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в мире, сша, россия, украина, хиллари клинтон, мария захарова, петр порошенко
В мире, США, Россия, Украина, Хиллари Клинтон, Мария Захарова, Петр Порошенко
Захарова прокомментировала заявление Клинтон о сговоре против Трампа
Захарова: в разговоре Клинтон с пранкерами речь шла о ее вмешательстве в выборы
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявления о сговоре для вмешательства в выборы, схожие со словами экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в пранке Вована и Лексуса, привели бы к делу о сговоре с иностранцами, если бы их сделал представитель враждебной Клинтон партии республиканцев, но в нужный для себя момент Клинтон и другие демократы легко участвуют в таких сговорах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов
) и Лексус (Алексей Столяров
) от лица экс-президента Украины
Петра Порошенко провели разговор с Клинтон. Помимо прочего, они предложили экс-госсекретарю "найти что-нибудь" на кандидата в президенты Дональда Трампа и "атаковать его с разных сторон" перед выборами. Клинтон согласилась.
"Если бы аналогичная запись появилась с участием не Хиллари Клинтон, а кого-то из республиканцев - все то же самое - хочу сказать, что им в Соединенных Штатах пришили бы дело о сговоре с иностранцами. Это во-первых. Во-вторых, пришили бы дело о том, что они наносят удар американской демократии путем вмешательства во внутренние дела другого иностранного государства", - сказала Захарова на шоу Вована и Лексуса, запись программы опубликована в сообществе пранкеров в соцсети ВКонтакте.
Она также отметила, что в разговоре "Порошенко" с Клинтон речь шла фактически о вмешательстве во внутренние дела США, однако есть отличие - "эта игра, которую исполнил как бы Порошенко, в пользу либеральных демократов".
"У них, как говорится, все средства хороши, и своё в данном случае у них не пахнет никогда. Будь то коррупция Байдена, будь то вмешательство какой-либо другой страны в их выборы. Все сойдет ради их корыстных интересов. Никому другому подобное даже в одной тысячной или миллиардной части позволено бы не было", - добавила Захарова.