https://ria.ru/20240703/zakharova-1957108823.html

Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова

Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2024

Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова

Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:35

2024-07-03T14:35

2024-07-03T14:35

в мире

россия

сша

мария захарова

алексей столяров (лексус)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На шоу Вована и Лексуса пранкер Лексус (Алексей Столяров) спросил у Захаровой, считает ли она, что Россию будут обвинять во вмешательстве во внутренние дела США после выборов. "Всегда будут обвинять, найдут в чем. Всегда во всем будут обвинять нашу страну", - сказала Захарова, запись опубликована в сообществе пранкеров в соцсети ВКонтакте. Она добавила, что Россию будут не обвинять, а хвалить или относиться к ней нейтрально, только если смогут "реализовать свое заветное" - использовать российские ресурсы в своих интересах. "Если мы не будем этому сопротивляться, только тогда они соблаговолят нас похвалить", - отметила официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20240628/peskov-1956073195.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, мария захарова, алексей столяров (лексус), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)