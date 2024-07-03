https://ria.ru/20240703/zakharova-1957108823.html
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2024
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:35
2024-07-03T14:35
2024-07-03T14:35
в мире
россия
сша
мария захарова
алексей столяров (лексус)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На шоу Вована и Лексуса пранкер Лексус (Алексей Столяров) спросил у Захаровой, считает ли она, что Россию будут обвинять во вмешательстве во внутренние дела США после выборов. "Всегда будут обвинять, найдут в чем. Всегда во всем будут обвинять нашу страну", - сказала Захарова, запись опубликована в сообществе пранкеров в соцсети ВКонтакте. Она добавила, что Россию будут не обвинять, а хвалить или относиться к ней нейтрально, только если смогут "реализовать свое заветное" - использовать российские ресурсы в своих интересах. "Если мы не будем этому сопротивляться, только тогда они соблаговолят нас похвалить", - отметила официальный представитель МИД.
https://ria.ru/20240628/peskov-1956073195.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e9c253664d049d555dc626fcce3a17e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, мария захарова, алексей столяров (лексус), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Алексей Столяров (Лексус), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова
Захарова: Россию как обычно обвинят во вмешательстве в дела США после выборов
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На шоу Вована и Лексуса пранкер Лексус (Алексей Столяров
) спросил у Захаровой, считает ли она, что Россию будут обвинять во вмешательстве во внутренние дела США после выборов.
"Всегда будут обвинять, найдут в чем. Всегда во всем будут обвинять нашу страну", - сказала Захарова, запись опубликована в сообществе пранкеров в соцсети ВКонтакте.
Она добавила, что Россию будут не обвинять, а хвалить или относиться к ней нейтрально, только если смогут "реализовать свое заветное" - использовать российские ресурсы в своих интересах.
"Если мы не будем этому сопротивляться, только тогда они соблаговолят нас похвалить", - отметила официальный представитель МИД.