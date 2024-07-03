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Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2024
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14:35 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zakharova-1957108823.html
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова - РИА Новости, 03.07.2024
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:35
2024-07-03T14:35
в мире
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сша
мария захарова
алексей столяров (лексус)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На шоу Вована и Лексуса пранкер Лексус (Алексей Столяров) спросил у Захаровой, считает ли она, что Россию будут обвинять во вмешательстве во внутренние дела США после выборов. "Всегда будут обвинять, найдут в чем. Всегда во всем будут обвинять нашу страну", - сказала Захарова, запись опубликована в сообществе пранкеров в соцсети ВКонтакте. Она добавила, что Россию будут не обвинять, а хвалить или относиться к ней нейтрально, только если смогут "реализовать свое заветное" - использовать российские ресурсы в своих интересах. "Если мы не будем этому сопротивляться, только тогда они соблаговолят нас похвалить", - отметила официальный представитель МИД.
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в мире, россия, сша, мария захарова, алексей столяров (лексус), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Мария Захарова, Алексей Столяров (Лексус), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россию обвинят во вмешательстве в дела США после выборов, заявила Захарова

Захарова: Россию как обычно обвинят во вмешательстве в дела США после выборов

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россию обвинят во вмешательстве в дела США после предстоящих в стране выборов, как будут обвинять всегда и во всем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На шоу Вована и Лексуса пранкер Лексус (Алексей Столяров) спросил у Захаровой, считает ли она, что Россию будут обвинять во вмешательстве во внутренние дела США после выборов.
"Всегда будут обвинять, найдут в чем. Всегда во всем будут обвинять нашу страну", - сказала Захарова, запись опубликована в сообществе пранкеров в соцсети ВКонтакте.
Она добавила, что Россию будут не обвинять, а хвалить или относиться к ней нейтрально, только если смогут "реализовать свое заветное" - использовать российские ресурсы в своих интересах.
"Если мы не будем этому сопротивляться, только тогда они соблаговолят нас похвалить", - отметила официальный представитель МИД.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Россия не будет вмешиваться в избирательные кампании США, заявил Песков
28 июня, 12:37
 
В миреРоссияСШАМария ЗахароваАлексей Столяров (Лексус)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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