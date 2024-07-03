https://ria.ru/20240703/zakharova-1957017932.html

Захарова прокомментировала реакцию Украины на инициативу Орбана

Захарова прокомментировала реакцию Украины на инициативу Орбана - РИА Новости, 03.07.2024

Захарова прокомментировала реакцию Украины на инициативу Орбана

Слова властей Украины о мире — ширма, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik". "Вы что-то другое ожидали от них... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:06

2024-07-03T09:06

2024-07-03T09:16

специальная военная операция на украине

в мире

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мария захарова

нато

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виктор орбан

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Слова властей Украины о мире — ширма, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik". "Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Ведь все слова о мире – это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены", — отметила она. Захарова добавила, что цель коллективного Запада в нанесении стратегического поражения России. США назначили Зеленского своим инструментом, поэтому ничего другого от него ожидать не приходится, считает официальный представитель МИД России. Накануне в Киеве заявили, что Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами. Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240703/gosdep-1957012768.html

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в мире, украина, мария захарова, нато, россия, виктор орбан, владимир зеленский