Захарова прокомментировала реакцию Украины на инициативу Орбана
Захарова назвала слова Киева на инициативу Орбана о мире ширмой и прикрытием
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Слова властей Украины о мире — ширма, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Sputnik".
"Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Ведь все слова о мире – это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены", — отметила она.
"Вы что-то другое ожидали от них услышать? Я нет. Ведь все слова о мире – это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, это только слова-клише, это слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены", — отметила она.
В Госдепе пригрозили России из-за Украины
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Захарова добавила, что цель коллективного Запада в нанесении стратегического поражения России.
США назначили Зеленского своим инструментом, поэтому ничего другого от него ожидать не приходится, считает официальный представитель МИД России.
Накануне в Киеве заявили, что Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
США назначили Зеленского своим инструментом, поэтому ничего другого от него ожидать не приходится, считает официальный представитель МИД России.
Накануне в Киеве заявили, что Владимир Зеленский выслушал предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, но Киев будет добиваться урегулирования другими методами.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.