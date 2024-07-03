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ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 03.07.2024
ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:59
2024-07-03T15:59
2024-07-03T15:59
энергодар
алексей лихачев
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: один в состоянии средней тяжести, остальные - легкой. Атаку совершили тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. По данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, при этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме. "Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции", - сказала Яшина. По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба. "Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", - сказала Яшина.
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энергодар, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Яшина: инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"