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ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 03.07.2024
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15:59 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zaes-1957143935.html
ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 03.07.2024
ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"
Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:59
2024-07-03T15:59
энергодар
алексей лихачев
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: один в состоянии средней тяжести, остальные - легкой. Атаку совершили тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. По данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, при этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме. "Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции", - сказала Яшина. По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба. "Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", - сказала Яшина.
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энергодар, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

Яшина: инспекторам МАГАТЭ сообщили об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
В среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: один в состоянии средней тяжести, остальные - легкой. Атаку совершили тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. По данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, при этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме.
"Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции", - сказала Яшина.
По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба.
"Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", - сказала Яшина.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Лихачев призвал МАГАТЭ и ООН обратить внимание ситуацию в Энергодаре
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ЭнергодарАлексей ЛихачевМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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