https://ria.ru/20240703/zaes-1957143935.html

ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" - РИА Новости, 03.07.2024

ЗАЭС сообщила инспекторам МАГАТЭ об атаке ВСУ на подстанцию "Радуга"

Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:59

2024-07-03T15:59

2024-07-03T15:59

энергодар

алексей лихачев

магатэ

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Инспекторов МАГАТЭ поставили в известность о новой атаке ВСУ на подстанцию "Радуга" города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В среду гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали: один в состоянии средней тяжести, остальные - легкой. Атаку совершили тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению. По данным пресс-службы Запорожской АЭС, также нарушено штатное функционирование некоторых объектов станции, при этом меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме. "Инспекторы МАГАТЭ поставлены в известность об ударе ВСУ по подстанции", - сказала Яшина. По ее словам, сейчас на атакованной подстанции идет оценка ущерба. "Пока идет оценка, брошены все силы, чтобы ликвидировать результаты атаки. Мы надеемся, что потеряна она не безвозвратно", - сказала Яшина.

https://ria.ru/20240703/energodar-1957115012.html

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энергодар, алексей лихачев, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия