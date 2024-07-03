https://ria.ru/20240703/zaes-1957123272.html

Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции

Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции - РИА Новости, 03.07.2024

Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции

Атака украинскими беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре привела к тому, что штатное функционирование объектов Запорожской АЭС нарушено, сообщила... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:00

2024-07-03T15:00

2024-07-03T15:10

энергодар

вооруженные силы украины

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Атака украинскими беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре привела к тому, что штатное функционирование объектов Запорожской АЭС нарушено, сообщила пресс-служба станции.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали."В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

https://ria.ru/20240627/grossi-1955969776.html

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энергодар, вооруженные силы украины, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире