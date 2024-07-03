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Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции - РИА Новости, 03.07.2024
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15:00 03.07.2024 (обновлено: 15:10 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zaes-1957123272.html
Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции
Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции - РИА Новости, 03.07.2024
Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции
Атака украинскими беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре привела к тому, что штатное функционирование объектов Запорожской АЭС нарушено, сообщила... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:00
2024-07-03T15:10
энергодар
вооруженные силы украины
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Атака украинскими беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре привела к тому, что штатное функционирование объектов Запорожской АЭС нарушено, сообщила пресс-служба станции.В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали."В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
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энергодар, вооруженные силы украины, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Атака ВСУ нарушила штатную работу ЗАЭС, сообщили на станции

Пресс-служба ЗАЭС: атака ВСУ на подстанцию "Радуга" нарушила штатную работу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Атака украинскими беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре привела к тому, что штатное функционирование объектов Запорожской АЭС нарушено, сообщила пресс-служба станции.
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали.
"В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как как транспортный цех, типография, УПТК, которые остались без электроснабжения", - сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Гросси прокомментировал уничтожение поста радиационного контроля на ЗАЭС
27 июня, 23:54
 
ЭнергодарВооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
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