https://ria.ru/20240703/zaemschiki-1957131423.html

Исследование показало сокращение доли бездетных клиентов МФО

Исследование показало сокращение доли бездетных клиентов МФО - РИА Новости, 03.07.2024

Исследование показало сокращение доли бездетных клиентов МФО

Доля бездетных граждан в структуре заемщиков микрофинансового сектора РФ в первом полугодии достигла минимального за последние четыре года значения в 47,4%,... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:21

2024-07-03T15:21

2024-07-03T15:41

экономика

россия

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Доля бездетных граждан в структуре заемщиков микрофинансового сектора РФ в первом полугодии достигла минимального за последние четыре года значения в 47,4%, сократившись по сравнению аналогичным периодом 2021 года на 0,7 процентного пункта, следует из исследования онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. "В январе-июне 2021 года доля бездетных заемщиков в общем объеме составляла 48,1%. В январе-июне 2022 года она выросла на 3,7 процентного пункта и достигла отметки 51,8%. В январе-июне 2023 года она сократилась до 50,2%, а по итогам января-июня 2024 года - до 47,4%, что ниже значений 2021 года", — говорится в материалах. Отмечается, что в сегменте заемщиков с детьми на долю родителей в статусе многодетных в среднем приходится 5,4%. Остальные 94,6% имеют одного или двух детей. При этом подчеркивается, что многодетные заемщики характеризуются более качественной платежной дисциплиной: в среднем они выходят на просрочку на 0,7 процентного пункта реже, чем те, у кого один или два ребенка. Всплеск количества заемщиков без детей в 2022 году, как поясняется в исследовании, был обусловлен экономической ситуацией, "на фоне которой потребность в кредитных ресурсах на тот момент стала актуальнее даже для тех, кто содержал только себя". Генеральный директор Moneyman Александр Пустовит, слова которого приводятся в исследовании, отметил, что снижение доли бездетных заемщиков начиная с 2023 года коррелирует со стабилизацией общей ситуации в экономике и переходом ее к росту. При этом он отметил, что многодетные заемщики, чья потребность в средствах чаще всего выше, чем у заемщиков с одним или двумя детьми, в среднем лучше справляются с соблюдением финансовых обязательств.

https://ria.ru/20240702/rossiya-1956938424.html

https://ria.ru/20240703/bankrotstvo-1600141843.html

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экономика, россия