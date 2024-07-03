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ФСБ задержала жителя Татарстана за угрозы российским военным в интернете
ФСБ задержала жителя Татарстана за угрозы российским военным в интернете - РИА Новости, 03.07.2024
ФСБ задержала жителя Татарстана за угрозы российским военным в интернете
Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов за размещение в интернете угроз в адрес российских военнослужащих, сообщает... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:20
2024-07-03T14:20
2024-07-03T14:24
происшествия
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набережные челны
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЗАНЬ, 3 июл – РИА Новости. Сотрудники управления ФСБ России по Татарстану задержали жителя Набережных Челнов за размещение в интернете угроз в адрес российских военнослужащих, сообщает региональное УФСБ. "Задержан 33-летний житель города Набережные Челны. На основании материалов, переданных УФСБ в СУСК России по Татарстану, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, языка, совершенные с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия", - говорится в сообщении. Фигуранту дела назначили меру пресечения в виде домашнего ареста. Представитель УФСБ России по Татарстану уточнил, что задержанный подозревается в размещении в националистических интернет-сообществах угроз и постов, возбуждающих ненависть по признакам национальности к военнослужащим ВС РФ, которые участвуют в спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955536534.html
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происшествия, россия, набережные челны, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Набережные Челны, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителя Татарстана за угрозы российским военным в интернете
УФСБ РФ задержала жителя Набережных Челнов за угрозы военным РФ в интернете