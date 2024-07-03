https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957217456.html

В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка

В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка - РИА Новости, 03.07.2024

В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка

Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T20:15

2024-07-03T20:15

2024-07-03T20:41

происшествия

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В результате оперативно-разыскных мероприятий 28-летний приезжий из ближнего зарубежья был задержан", — рассказали в ведомстве.Силовики изучили распространенную в интернете видеозапись, на которой неизвестный мужчина вел ребенка за угол дома, расположенного на улице Ставропольская. В этот момент к ним подошел прохожий и попросил отпустить мальчика, что тот и сделал, после чего ушел в неизвестном направлении.Полиция провела проверку по статьям 144 и 145 УПК.

https://ria.ru/20240620/muzhchina-1954372354.html

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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)