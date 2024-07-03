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В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка - РИА Новости, 03.07.2024
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20:15 03.07.2024 (обновлено: 20:41 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957217456.html
В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка
В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка - РИА Новости, 03.07.2024
В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка
Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:15
2024-07-03T20:41
происшествия
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.&quot;В результате оперативно-разыскных мероприятий 28-летний приезжий из ближнего зарубежья был задержан&quot;, — рассказали в ведомстве.Силовики изучили распространенную в интернете видеозапись, на которой неизвестный мужчина вел ребенка за угол дома, расположенного на улице Ставропольская. В этот момент к ним подошел прохожий и попросил отпустить мальчика, что тот и сделал, после чего ушел в неизвестном направлении.Полиция провела проверку по статьям 144 и 145 УПК.
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происшествия, москва, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка

Полиция задержала мужчину, пытавшегося увести ребенка на юго-востоке Москвы

© Кадр видео из соцсетейМужчина пытается увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы
Мужчина пытается увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы
© Кадр видео из соцсетей
Мужчина пытается увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося увести малолетнего ребенка на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«

"В результате оперативно-разыскных мероприятий 28-летний приезжий из ближнего зарубежья был задержан", — рассказали в ведомстве.

Силовики изучили распространенную в интернете видеозапись, на которой неизвестный мужчина вел ребенка за угол дома, расположенного на улице Ставропольская. В этот момент к ним подошел прохожий и попросил отпустить мальчика, что тот и сделал, после чего ушел в неизвестном направлении.
Полиция провела проверку по статьям 144 и 145 УПК.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Петербурге мужчина за ноги вывесил 2-летнего ребенка из окна на 13 этаже
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ПроисшествияМоскваРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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