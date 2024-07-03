https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957140519.html

Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова

Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова - РИА Новости, 03.07.2024

Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова

Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению во взяточничестве, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:48

2024-07-03T15:48

2024-07-03T15:53

происшествия

москва

новый уренгой

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957141346_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7fe8a349d2211a3077b00baa22c2836b.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению во взяточничестве, рассказал РИА Новости информированный источник. "Был задержан накануне в Москве из-за подозрения во взяточничестве", - сказал источник агентству. По его словам, речь может идти, предварительно, о крупной взятке.

https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942320919.html

москва

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, новый уренгой