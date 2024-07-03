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Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова - РИА Новости, 03.07.2024
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15:48 03.07.2024 (обновлено: 15:53 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957140519.html
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова - РИА Новости, 03.07.2024
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова
Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению во взяточничестве, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:48
2024-07-03T15:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению во взяточничестве, рассказал РИА Новости информированный источник. "Был задержан накануне в Москве из-за подозрения во взяточничестве", - сказал источник агентству. По его словам, речь может идти, предварительно, о крупной взятке.
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происшествия, москва, новый уренгой
Происшествия, Москва, Новый Уренгой
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова

Экс-мэр Нового Уренгоя Воронов задержан в Москве по подозрению во взяточничестве

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАндрей Воронов в суде
Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Андрей Воронов в суде
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению во взяточничестве, рассказал РИА Новости информированный источник.
"Был задержан накануне в Москве из-за подозрения во взяточничестве", - сказал источник агентству.
По его словам, речь может идти, предварительно, о крупной взятке.
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