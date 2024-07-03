https://ria.ru/20240703/zaderzhanie-1957140519.html
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова - РИА Новости, 03.07.2024
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова
Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению во взяточничестве, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:48
2024-07-03T15:48
2024-07-03T15:53
происшествия
москва
новый уренгой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957141346_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7fe8a349d2211a3077b00baa22c2836b.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Бывшего мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова задержали в Москве по подозрению во взяточничестве, рассказал РИА Новости информированный источник. "Был задержан накануне в Москве из-за подозрения во взяточничестве", - сказал источник агентству. По его словам, речь может идти, предварительно, о крупной взятке.
https://ria.ru/20240425/strigunkova-1942320919.html
москва
новый уренгой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957141346_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f8388583b12ce88a55ada9277f87a6bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новый уренгой
Происшествия, Москва, Новый Уренгой
Источник: в Москве задержали бывшего мэра Нового Уренгоя Воронова
Экс-мэр Нового Уренгоя Воронов задержан в Москве по подозрению во взяточничестве