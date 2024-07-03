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Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье - РИА Новости, 03.07.2024
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11:33 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/zabaykale-1957046561.html
Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье
Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье - РИА Новости, 03.07.2024
Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье
Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:33
2024-07-03T11:33
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает пресс-служба краевого правительства. Принять участие могут предприниматели, производители и руководители предприятий. Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией" В рамках деловой программы участники обсудят широкий круг тем, в том числе медицинский и оздоровительный туризм, международную кооперацию, инвестиции и меры поддержки, международные туристические маршруты. Помимо деловой программы, гостей форума ждут культурные мероприятия в Чите и Агинском. Завершится форум "Новые горизонты-2024" фестивалем "Кухня народов на Великом чайном пути".
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твой бизнес – новости, чита, агинское, россия, забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Чита, Агинское, Россия, Забайкальский край

Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье

© iStock.com / VioletaStoimenovaДевушка во время проведения семинара
Девушка во время проведения семинара - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / VioletaStoimenova
Девушка во время проведения семинара
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Принять участие могут предприниматели, производители и руководители предприятий.
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Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией"
В рамках деловой программы участники обсудят широкий круг тем, в том числе медицинский и оздоровительный туризм, международную кооперацию, инвестиции и меры поддержки, международные туристические маршруты.
Помимо деловой программы, гостей форума ждут культурные мероприятия в Чите и Агинском. Завершится форум "Новые горизонты-2024" фестивалем "Кухня народов на Великом чайном пути".
 
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