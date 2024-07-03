https://ria.ru/20240703/zabaykale-1957046561.html

Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье

Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье - РИА Новости, 03.07.2024

Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье

Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T11:33

2024-07-03T11:33

2024-07-03T11:33

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает пресс-служба краевого правительства. Принять участие могут предприниматели, производители и руководители предприятий. Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией" В рамках деловой программы участники обсудят широкий круг тем, в том числе медицинский и оздоровительный туризм, международную кооперацию, инвестиции и меры поддержки, международные туристические маршруты. Помимо деловой программы, гостей форума ждут культурные мероприятия в Чите и Агинском. Завершится форум "Новые горизонты-2024" фестивалем "Кухня народов на Великом чайном пути".

https://ria.ru/20240702/investory-1956951367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, чита, агинское, россия, забайкальский край