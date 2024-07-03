https://ria.ru/20240703/zabaykale-1957046561.html
Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье
Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье - РИА Новости, 03.07.2024
Стартовала регистрация на форум "Новые горизонты-2024" в Забайкалье
Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T11:33
2024-07-03T11:33
2024-07-03T11:33
твой бизнес
твой бизнес – новости
чита
агинское
россия
забайкальский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942258702_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_f3262e575075bd2937d201baa15839ce.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает пресс-служба краевого правительства. Принять участие могут предприниматели, производители и руководители предприятий. Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Международное сотрудничество между Россией, Китаем и Монголией" В рамках деловой программы участники обсудят широкий круг тем, в том числе медицинский и оздоровительный туризм, международную кооперацию, инвестиции и меры поддержки, международные туристические маршруты. Помимо деловой программы, гостей форума ждут культурные мероприятия в Чите и Агинском. Завершится форум "Новые горизонты-2024" фестивалем "Кухня народов на Великом чайном пути".
https://ria.ru/20240702/investory-1956951367.html
чита
агинское
россия
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942258702_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_6ead20a0b9147d224a2bc0986c7712df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, чита, агинское, россия, забайкальский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Чита, Агинское, Россия, Забайкальский край
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Началась регистрация на забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты-2024", который пройдет 19-20 июля в Чите и Агинском Бурятского округа, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Принять участие могут предприниматели, производители и руководители предприятий.
Ключевым событием форума станет пленарное заседание "Международное сотрудничество между Россией
, Китаем
и Монголией"
В рамках деловой программы участники обсудят широкий круг тем, в том числе медицинский и оздоровительный туризм, международную кооперацию, инвестиции и меры поддержки, международные туристические маршруты.
Помимо деловой программы, гостей форума ждут культурные мероприятия в Чите и Агинском. Завершится форум "Новые горизонты-2024" фестивалем "Кухня народов на Великом чайном пути".