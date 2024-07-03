https://ria.ru/20240703/yugorsk-1957171367.html
Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске
Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске - РИА Новости, 03.07.2024
Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске
Фонд развития Югры предоставит льготный заем югорской компании "Тайга" на организацию завода по производству пеллет, сообщает пресс-служба Фонда. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:02
2024-07-03T17:02
2024-07-03T17:02
ханты-мансийский автономный округ
югорск
средняя азия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем югорской компании "Тайга" на организацию завода по производству пеллет, сообщает пресс-служба Фонда. "Средства займа в размере 115 миллионов рублей на 5 лет под 3% годовых будут направлены на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Эффектом от реализации проекта станет создание пяти новых рабочих единиц, а поступления в бюджет составят более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как отметил генеральный директор компании Петр Дук, пеллетный завод будет работать, в том числе, как утилизатор и позволит получать добавленную прибыль от вторсырья. Проект предусматривает увеличение объемов производства до 9 тысяч тонн в год. Компания "Тайга" более 20 лет занимается лесозаготовительной деятельностью и лесопереработкой, имеет налаженный экспорт продукции в Среднюю Азию. По данным Фонда, в 2022 году предприятие присоединилось к реализации нацпроекта "Производительность труда". Результатом стало увеличение производительности на 10% за счет внедрения бережливых технологий в лесопильном цехе.
https://ria.ru/20240626/fermery-1955713039.html
https://ria.ru/20240607/proekty-1951432479.html
югорск
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РИА Новости
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югорск, средняя азия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Югорск, Средняя Азия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем югорской компании "Тайга" на организацию завода по производству пеллет, сообщает пресс-служба Фонда.
"Средства займа в размере 115 миллионов рублей на 5 лет под 3% годовых будут направлены на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Эффектом от реализации проекта станет создание пяти новых рабочих единиц, а поступления в бюджет составят более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметил генеральный директор компании Петр Дук, пеллетный завод будет работать, в том числе, как утилизатор и позволит получать добавленную прибыль от вторсырья. Проект предусматривает увеличение объемов производства до 9 тысяч тонн в год.
Компания "Тайга" более 20 лет занимается лесозаготовительной деятельностью и лесопереработкой, имеет налаженный экспорт продукции в Среднюю Азию
. По данным Фонда, в 2022 году предприятие присоединилось к реализации нацпроекта "Производительность труда". Результатом стало увеличение производительности на 10% за счет внедрения бережливых технологий в лесопильном цехе.