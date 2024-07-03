Рейтинг@Mail.ru
Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:02 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/yugorsk-1957171367.html
Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске
Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске - РИА Новости, 03.07.2024
Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске
Фонд развития Югры предоставит льготный заем югорской компании "Тайга" на организацию завода по производству пеллет, сообщает пресс-служба Фонда. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:02
2024-07-03T17:02
ханты-мансийский автономный округ
югорск
средняя азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем югорской компании "Тайга" на организацию завода по производству пеллет, сообщает пресс-служба Фонда. "Средства займа в размере 115 миллионов рублей на 5 лет под 3% годовых будут направлены на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Эффектом от реализации проекта станет создание пяти новых рабочих единиц, а поступления в бюджет составят более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как отметил генеральный директор компании Петр Дук, пеллетный завод будет работать, в том числе, как утилизатор и позволит получать добавленную прибыль от вторсырья. Проект предусматривает увеличение объемов производства до 9 тысяч тонн в год. Компания "Тайга" более 20 лет занимается лесозаготовительной деятельностью и лесопереработкой, имеет налаженный экспорт продукции в Среднюю Азию. По данным Фонда, в 2022 году предприятие присоединилось к реализации нацпроекта "Производительность труда". Результатом стало увеличение производительности на 10% за счет внедрения бережливых технологий в лесопильном цехе.
https://ria.ru/20240626/fermery-1955713039.html
https://ria.ru/20240607/proekty-1951432479.html
югорск
средняя азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
югорск, средняя азия
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Югорск, Средняя Азия

Фонд развития Югры профинансирует производство пеллет в Югорске

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Фонд развития Югры предоставит льготный заем югорской компании "Тайга" на организацию завода по производству пеллет, сообщает пресс-служба Фонда.
"Средства займа в размере 115 миллионов рублей на 5 лет под 3% годовых будут направлены на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования. Эффектом от реализации проекта станет создание пяти новых рабочих единиц, а поступления в бюджет составят более 70 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Более 300 млн руб направят на поддержку фермеров в Сургутском районе Югры
26 июня, 22:39
Как отметил генеральный директор компании Петр Дук, пеллетный завод будет работать, в том числе, как утилизатор и позволит получать добавленную прибыль от вторсырья. Проект предусматривает увеличение объемов производства до 9 тысяч тонн в год.
Компания "Тайга" более 20 лет занимается лесозаготовительной деятельностью и лесопереработкой, имеет налаженный экспорт продукции в Среднюю Азию. По данным Фонда, в 2022 году предприятие присоединилось к реализации нацпроекта "Производительность труда". Результатом стало увеличение производительности на 10% за счет внедрения бережливых технологий в лесопильном цехе.
Информационный баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Проекты, поддержанные Фондом развития Югры, создали более 770 рабочих мест
7 июня, 16:45
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругЮгорскСредняя Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала