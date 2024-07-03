https://ria.ru/20240703/yuan-1957178419.html

Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России

Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России - РИА Новости, 03.07.2024

Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России

Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:18

2024-07-03T17:18

2024-07-03T17:19

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С.-ПЕТЕРБУРГ 3 июл - РИА Новости. Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня приостановил биржевые торги долларом и евро, они были перенесены на внебиржевой рынок. Юань продолжает торговаться на Московской бирже. "Не вижу", - ответил он на вопрос о рисках приостановки биржевых торгов юанем в России в контексте вторичных санкций. "Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, будет больше, соответственно репрезентативность курса будет достаточно высокая", - добавил глава Сбербанка. Он отметил, что все механизмы постепенно, в том числе и равновесность курса, подключенного как к юаню, так и к доллару, выровняются. "Я не вижу большой проблемы", - заключил Греф. Отвечая на аналогичный вопрос, глава ВТБ Андрей Костин заявил: "Тема такая очень деликатная. И чем больше мы говорим, тем больше против нас работают. Я думаю, что все равно юань будет широко использоваться в торговле между Россией и не только, может быть, с Китаем. А как это будет организовано, это вопрос уже другой".

https://ria.ru/20240628/vtb-1956030923.html

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экономика, россия, сша, китай, андрей костин (банкир), герман греф, сбербанк россии, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)