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Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России - РИА Новости, 03.07.2024
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России
Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:18
2024-07-03T17:18
2024-07-03T17:19
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ 3 июл - РИА Новости. Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня приостановил биржевые торги долларом и евро, они были перенесены на внебиржевой рынок. Юань продолжает торговаться на Московской бирже. "Не вижу", - ответил он на вопрос о рисках приостановки биржевых торгов юанем в России в контексте вторичных санкций. "Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, будет больше, соответственно репрезентативность курса будет достаточно высокая", - добавил глава Сбербанка. Он отметил, что все механизмы постепенно, в том числе и равновесность курса, подключенного как к юаню, так и к доллару, выровняются. "Я не вижу большой проблемы", - заключил Греф. Отвечая на аналогичный вопрос, глава ВТБ Андрей Костин заявил: "Тема такая очень деликатная. И чем больше мы говорим, тем больше против нас работают. Я думаю, что все равно юань будет широко использоваться в торговле между Россией и не только, может быть, с Китаем. А как это будет организовано, это вопрос уже другой".
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экономика, россия, сша, китай, андрей костин (банкир), герман греф, сбербанк россии, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Китай, Андрей Костин (банкир), Герман Греф, Сбербанк России, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России
Глава Сбербанка Греф: рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет