Рейтинг@Mail.ru
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 03.07.2024 (обновлено: 17:19 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/yuan-1957178419.html
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России - РИА Новости, 03.07.2024
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России
Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:18
2024-07-03T17:19
экономика
россия
сша
китай
андрей костин (банкир)
герман греф
сбербанк россии
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951248237_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_819dec1fdfbe6f36c035200a584ddce1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ 3 июл - РИА Новости. Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня приостановил биржевые торги долларом и евро, они были перенесены на внебиржевой рынок. Юань продолжает торговаться на Московской бирже. "Не вижу", - ответил он на вопрос о рисках приостановки биржевых торгов юанем в России в контексте вторичных санкций. "Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, будет больше, соответственно репрезентативность курса будет достаточно высокая", - добавил глава Сбербанка. Он отметил, что все механизмы постепенно, в том числе и равновесность курса, подключенного как к юаню, так и к доллару, выровняются. "Я не вижу большой проблемы", - заключил Греф. Отвечая на аналогичный вопрос, глава ВТБ Андрей Костин заявил: "Тема такая очень деликатная. И чем больше мы говорим, тем больше против нас работают. Я думаю, что все равно юань будет широко использоваться в торговле между Россией и не только, может быть, с Китаем. А как это будет организовано, это вопрос уже другой".
https://ria.ru/20240628/vtb-1956030923.html
https://ria.ru/20240607/gref-1951253321.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951248237_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a1f367199e3266dda0be0d36dfa15d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, китай, андрей костин (банкир), герман греф, сбербанк россии, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Китай, Андрей Костин (банкир), Герман Греф, Сбербанк России, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Греф не видит рисков остановки биржевых торгов юанем в России

Глава Сбербанка Греф: рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ 3 июл - РИА Новости. Рисков приостановки биржевых торгов юанем в России нет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Финансовом конгрессе Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня приостановил биржевые торги долларом и евро, они были перенесены на внебиржевой рынок. Юань продолжает торговаться на Московской бирже.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
В ВТБ оценили ситуацию с торговлей юанем после санкций
28 июня, 10:05
"Не вижу", - ответил он на вопрос о рисках приостановки биржевых торгов юанем в России в контексте вторичных санкций.
"Внебиржевой рынок существовал всегда и до 60% торгов происходило всегда на внебиржевом рынке. Сейчас объем, естественно, будет больше, соответственно репрезентативность курса будет достаточно высокая", - добавил глава Сбербанка.
Он отметил, что все механизмы постепенно, в том числе и равновесность курса, подключенного как к юаню, так и к доллару, выровняются. "Я не вижу большой проблемы", - заключил Греф.
Отвечая на аналогичный вопрос, глава ВТБ Андрей Костин заявил: "Тема такая очень деликатная. И чем больше мы говорим, тем больше против нас работают. Я думаю, что все равно юань будет широко использоваться в торговле между Россией и не только, может быть, с Китаем. А как это будет организовано, это вопрос уже другой".
Председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф во время пленарной сессии в рамках финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Греф допустил потерю Россией места среди крупнейших экономик мира
7 июня, 10:59
 
ЭкономикаРоссияСШАКитайАндрей Костин (банкир)Герман ГрефСбербанк РоссииМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала