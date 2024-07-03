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Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание
Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание - РИА Новости, 03.07.2024
Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание
Совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, который обвиняется по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, получил взыскание на 1... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:08
2024-07-03T02:08
2024-07-03T02:08
происшествия
александр фомин
тимур иванов
сергей бородин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, который обвиняется по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, получил взыскание на 1 тысячу рублей, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Фомин был арестован 25 апреля. И спустя два дня, 27 апреля, было вынесено постановление о взыскании 1 тысячи рублей. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Басманный суд 21 июня продлил срок ареста Фомину до 23 сентября.
https://ria.ru/20240624/arest-1955034331.html
https://ria.ru/20240620/ivanov-1954324381.html
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происшествия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин
Происшествия, Александр Фомин, Тимур Иванов, Сергей Бородин
Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание
Совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин получил взыскание на тысячу рублей