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Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание - РИА Новости, 03.07.2024
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02:08 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vzyskanie-1956995186.html
Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание
Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание - РИА Новости, 03.07.2024
Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание
Совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, который обвиняется по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, получил взыскание на 1... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:08
2024-07-03T02:08
происшествия
александр фомин
тимур иванов
сергей бородин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, который обвиняется по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, получил взыскание на 1 тысячу рублей, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, Фомин был арестован 25 апреля. И спустя два дня, 27 апреля, было вынесено постановление о взыскании 1 тысячи рублей. По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает. Басманный суд 21 июня продлил срок ареста Фомину до 23 сентября.
https://ria.ru/20240624/arest-1955034331.html
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происшествия, александр фомин, тимур иванов, сергей бородин
Происшествия, Александр Фомин, Тимур Иванов, Сергей Бородин
Совладелец "Олимпситистроя", обвиняемый в даче взяток, получил взыскание

Совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин получил взыскание на тысячу рублей

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыФигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Фигурант по делу о получении взятки заместителем министра обороны России Александр Фомин в Басманном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин, который обвиняется по делу о даче взяток бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, получил взыскание на 1 тысячу рублей, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, Фомин был арестован 25 апреля. И спустя два дня, 27 апреля, было вынесено постановление о взыскании 1 тысячи рублей.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Басманный суд поступила жалоба на продление ареста Иванову и Бородину
24 июня, 12:40
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, бизнесмену Сергею Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией здания, он обвиняется в даче взятки.
Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.
Басманный суд 21 июня продлил срок ареста Фомину до 23 сентября.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на заседании по его делу в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Защита попросила отпустить Тимура Иванова под домашний арест
20 июня, 17:22
 
ПроисшествияАлександр ФоминТимур ИвановСергей Бородин
 
 
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