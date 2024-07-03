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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vzryvy-1957025327.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:56
2024-07-03T09:56
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна". "Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html
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запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Запорожье

"Страна": в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинское издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Десантник ВСУ рассказал, какой "сюрприз" устроила Россия на передовой
24 мая, 10:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожье
 
 
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