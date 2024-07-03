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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске

Серия взрывов вновь прогремела в среду в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:44

2024-07-03T09:44

2024-07-03T09:44

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела в среду в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. В среду украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровске. "Серия взрывов в Днепропетровске", - говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

днепропетровск

сумская область

украина

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в мире, днепропетровск, сумская область, украина