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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске
Серия взрывов вновь прогремела в среду в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:44
2024-07-03T09:44
2024-07-03T09:44
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела в среду в украинском городе Днепропетровск на фоне воздушной тревоги, сообщает агентство РБК-Украина в Telegram-канале. В среду украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровске. "Серия взрывов в Днепропетровске", - говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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в мире, днепропетровск, сумская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Сумская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске
РБК-Украина: в Днепропетровске прогремела серия взрывов