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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T09:02

2024-07-03T09:02

2024-07-03T09:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. "В Днепропетровске слышны взрывы", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html

днепропетровск

николаевская область

украина

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в мире, днепропетровск, николаевская область, украина