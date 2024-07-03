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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:02
2024-07-03T09:02
2024-07-03T09:03
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. "В Днепропетровске слышны взрывы", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948064145.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Николаевская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске
"Общественное": в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы