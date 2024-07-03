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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украине на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:16
2024-07-03T16:16
2024-07-03T16:16
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на востоке Украине на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ. "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Укринформа. Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале написал, что в городе "очень громко". На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Укринформ: в Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги