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В сочинском порту взорвался катер - РИА Новости, 03.07.2024
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17:46 03.07.2024 (обновлено: 19:22 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vzryv-1957186292.html
В сочинском порту взорвался катер
В сочинском порту взорвался катер - РИА Новости, 03.07.2024
В сочинском порту взорвался катер
Взрыв произошел на катере в морском торговом порту Сочи во время заправки судна, пострадавших нет. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T17:46
2024-07-03T19:22
происшествия
сочи
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СОЧИ, 3 июл – РИА Новости. Взрыв произошел на катере в морском торговом порту Сочи во время заправки судна, пострадавших нет. Как пояснил РИА Новости генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров, взрыв произошёл в технической зоне морского торгового порта на 12-м причале у АЗС "Виктория". Причиной могли стать пары бензина либо утечка в системе, считает собеседник агентства. Прозоров рассказал, что катер после взрыва был быстро поднят в техническую зону Sochi Grand Marina. На воду он вряд ли когда-нибудь встанет, туристов судно также возить не будет, поскольку катер не пассажирский, добавил гендиректор марины. "В результате происшествия пострадавших, разлива нефтепродуктов не имеется. По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры. По ее данным, ЧП произошло по окончании бункеровки маломерного судна.Как позже сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, предварительно установлено, что инцидент произошел 2 июля после заправки судна, при запуске двигателя и отхода катера от причала из-за паров топлива в отсеке машинного отделения произошла их детонация с последующим отрывом крышки машинного отделения.
https://ria.ru/20240703/vzryv-1957038008.html
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Кадры взрыва катера
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи
В сочинском порту взорвался катер

В сочинском порту взорвался катер, пострадавших нет

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СОЧИ, 3 июл – РИА Новости. Взрыв произошел на катере в морском торговом порту Сочи во время заправки судна, пострадавших нет.
Как пояснил РИА Новости генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров, взрыв произошёл в технической зоне морского торгового порта на 12-м причале у АЗС "Виктория". Причиной могли стать пары бензина либо утечка в системе, считает собеседник агентства. Прозоров рассказал, что катер после взрыва был быстро поднят в техническую зону Sochi Grand Marina. На воду он вряд ли когда-нибудь встанет, туристов судно также возить не будет, поскольку катер не пассажирский, добавил гендиректор марины.
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"В результате происшествия пострадавших, разлива нефтепродуктов не имеется. По поручению Южной транспортной прокуратуры Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта", - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
По ее данным, ЧП произошло по окончании бункеровки маломерного судна.
Как позже сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, предварительно установлено, что инцидент произошел 2 июля после заправки судна, при запуске двигателя и отхода катера от причала из-за паров топлива в отсеке машинного отделения произошла их детонация с последующим отрывом крышки машинного отделения.
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