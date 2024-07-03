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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 03.07.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T10:55

2024-07-03T10:55

2024-07-03T10:56

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса… сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, взрыв произошел утром в среду, предварительно, он был связан с работой системы противовоздушной обороны.

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