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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 03.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в среду Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T10:42
2024-07-03T10:42
2024-07-03T10:47
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в среду Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит более 10 часов. "В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв