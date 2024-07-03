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В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.07.2024

В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T02:13

2024-07-03T02:13

2024-07-03T02:19

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.Во вторник вечером координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по заводу дронов в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, харьков, харьковская область, украина, вооруженные силы рф