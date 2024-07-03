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В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.07.2024
В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T02:13
2024-07-03T02:13
2024-07-03T02:19
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Харькове прогремел взрыв", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.Во вторник вечером координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по заводу дронов в Харькове.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240625/bomby-1955106996.html
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В Харькове прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога