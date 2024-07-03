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В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным - РИА Новости, 03.07.2024
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00:05 03.07.2024 (обновлено: 00:07 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vykhodnoy-1956985901.html
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным - РИА Новости, 03.07.2024
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным
Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сделать День семьи,... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T00:05
2024-07-03T00:07
общество
россия
антон котяков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России, запрос есть в распоряжении РИА Новости. "…в РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", - говорится в обращении. В нем также отмечается, что, по мнению комитета Госдумы по защите семьи, данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не находятся в трудовых отношениях, посвящая себя воспитанию детей.
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общество, россия, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным

Депутат Останина предложила сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБал в честь Дня семьи, любви и верности
Бал в честь Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Бал в честь Дня семьи, любви и верности. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России, запрос есть в распоряжении РИА Новости.
"…в РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. B комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поступают обращения российских семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей. Представляется, что такой шаг продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи", - говорится в обращении.
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В нем также отмечается, что, по мнению комитета Госдумы по защите семьи, данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство мам из 2,4 миллиона многодетных семей не находятся в трудовых отношениях, посвящая себя воспитанию детей.
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковГосдума РФ
 
 
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