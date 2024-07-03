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"Росатом" прокомментировал атаку ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
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16:43 03.07.2024 (обновлено: 23:54 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vsu-1957162645.html
"Росатом" прокомментировал атаку ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре
"Росатом" прокомментировал атаку ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре - РИА Новости, 03.07.2024
"Росатом" прокомментировал атаку ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре
Новая атака ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре показала готовность киевского режима продолжать преступные действия, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T16:43
2024-07-03T23:54
энергодар
алексей лихачев
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новая атака ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре показала готовность киевского режима продолжать преступные действия, заявила госкорпорация "Росатом".В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали."Очередная атака на подстанцию "Радуга" продемонстрировала готовность киевского режима продолжать преступные действия", - говорится в заявлении.По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
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энергодар, алексей лихачев, вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Энергодар, Алексей Лихачев, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" прокомментировал атаку ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре

"Росатом": атака ВСУ показала готовность Киева продолжать преступные действия

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Новая атака ВСУ на подстанцию "Радуга" в Энергодаре показала готовность киевского режима продолжать преступные действия, заявила госкорпорация "Росатом".
В среду генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции "Радуга" в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали.
"Очередная атака на подстанцию "Радуга" продемонстрировала готовность киевского режима продолжать преступные действия", - говорится в заявлении.
По данным "Росатома", три удара дронами-камикадзе квадрокоптерного типа произошли в среду в 10:30, 10:37 и 10:47 мск. В результате атаки пострадали восемь сотрудников Запорожской атомной станции. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медико-санитарную часть Энергодара, они находятся под контролем врачей. Состояние одного оценивается как средней тяжести, семеро – амбулаторно легкие.
Как сообщил "Росатом", на подстанции повреждены оба трансформатора, характер повреждений уточняется. В результате атаки нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, управление производственно-технологической комплектации АЭС и других, оставшихся без электроснабжения. При этом меры по обеспечению ядерной безопасности продолжают осуществляться в полном объеме, подчеркнул "Росатом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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ЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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