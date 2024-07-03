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"Огромная брешь": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ на передовой

"Огромная брешь": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ на передовой - РИА Новости, 03.07.2024

"Огромная брешь": на Западе рассказали, что случилось с ВСУ на передовой

В обороне ВСУ в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:02

2024-07-03T15:02

2024-07-03T17:35

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В обороне ВСУ в районе Авдеевки образовалась брешь, которая постоянно расширяется, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."После падения Авдеевки русские пробили огромную брешь в украинской обороне. Мы видим, что эта брешь все время увеличивается. Линии обороны были прорваны в самом сильном месте", — отметил он.По словам аналитика, Киев отчаянно пытается сдержать российское наступление в зоне прорыва, но у ВСУ ничего не получается."В процессе они несут катастрофические потери", — заключил он.Накануне Минобороны России сообщило, что танкисты группировки "Центр" огнем прямой наводкой разгромили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Приблизившись к укреплениям ВСУ, экипаж "отработал" по ним 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, уничтожая пулеметные точки и укрепления. В ведомстве отметили, что грамотные и умелые действия военнослужащих позволили штурмовым группам пехоты захватить позиции противника и укрепиться в районе.

https://ria.ru/20240703/ssha-1957146618.html

https://ria.ru/20240703/zelenskiy-1957163855.html

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