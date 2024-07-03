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Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 03.07.2024 (обновлено: 10:14 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vsu-1957024648.html
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ
Два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения после атаки ВСУ, пострадавших нет, завершено обследование Цемесской бухты и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:52
2024-07-03T10:14
специальная военная операция на украине
новороссийск
черное море
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения после атаки ВСУ, пострадавших нет, завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы, все ограничения сняты, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее Кравченко заявил, что эту атаку отражают. Минобороны РФ сообщало, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска."Завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Все ограничения сняты. По заявлениям от жителей первой береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет", - написал Кравченко.
https://ria.ru/20240702/ataka-1956833120.html
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новороссийск, черное море, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Черное море, Вооруженные силы Украины, Россия
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ

Два помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramМесто атаки ВСУ в Новороссийске
Место атаки ВСУ в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Место атаки ВСУ в Новороссийске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения после атаки ВСУ, пострадавших нет, завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы, все ограничения сняты, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее Кравченко заявил, что эту атаку отражают. Минобороны РФ сообщало, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска.
"Завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Все ограничения сняты. По заявлениям от жителей первой береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет", - написал Кравченко.
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскЧерное мореВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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