https://ria.ru/20240703/vsu-1957024648.html
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ
Два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения после атаки ВСУ, пострадавших нет, завершено обследование Цемесской бухты и... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T09:52
2024-07-03T09:52
2024-07-03T10:14
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Два коммерческих помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения после атаки ВСУ, пострадавших нет, завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы, все ограничения сняты, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.В Новороссийске в 2.41 мск была объявлена опасность атаки безэкипажных катеров, позднее Кравченко заявил, что эту атаку отражают. Минобороны РФ сообщало, что в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Новороссийска."Завершено обследование Цемесской бухты и прибрежной полосы. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает. Все ограничения сняты. По заявлениям от жителей первой береговой линии продолжаются поквартирные обходы для уточнения повреждений имущества. На данный момент установлены незначительные повреждения в одной квартире и двух коммерческих помещениях. Пострадавших нет", - написал Кравченко.
https://ria.ru/20240702/ataka-1956833120.html
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новороссийск, черное море, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Черное море, Вооруженные силы Украины, Россия
Два помещения и квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ
Два помещения и одна квартира в Новороссийске получили повреждения при атаке ВСУ