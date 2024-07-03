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Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 03.07.2024
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
15:49 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vstrecha-1957138947.html
Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ
Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 03.07.2024
Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ
Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщает... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:49
2024-07-03T15:49
тульская область
тульская область
россия
тула
дмитрий миляев
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщает пресс-служба регионального правительства. На встрече речь шла об инвестиционном потенциале области. Миляев отметил, что министерство экономического развития РФ – надежный партнер региона, совместно с которым решается ряд стратегических задач. Для достижения поставленной президентом России цели по наращиванию инвестиций к 2030 году в Тульской области проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов. Регион в числе первых в стране подписал соглашение о защите и поощрении капиталовложений, говорится в сообщении. "В 2023 году в Тульской области достигнуто рекордное значение по инвестициям – более 235 миллиардов рублей. Мы на четвертом месте в ЦФО и входим в топ-5 Национального инвестиционного рейтинга регионов России. Тульская область одна из первых внедрила региональный инвестиционный стандарт", – цитирует пресс-служба Миляева. В Корпорации развития области на сопровождении находится более 100 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций около 400 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать в Тульской области порядка 32 тысяч рабочих мест. Успешно работает особая экономическая зона "Узловая". В ней зарегистрировано 28 резидентов, вложивших порядка 30 миллиардов рублей. Успешно работают территории опережающего развития "Ефремов" и "Алексин", в которых создано порядка 14 тысяч рабочих мест. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году подписано 21 инвестиционное соглашение на общую сумму около 100 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе порядка 4 тысяч рабочих мест. При поддержке Минэкономразвития России в регионе активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году Тулу посетило порядка 1,7 миллиона человек. "Тульская область показывает хорошие результаты в последние годы. Это тот случай, когда видна реальная работа команды региона по созданию инвестиционного климата", - сказал Решетников, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240607/milyaev-1951550207.html
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тульская область, россия, тула, дмитрий миляев, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Тульская область, Тульская область, Россия, Тула, Дмитрий Миляев, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ

© Фото : Правительство Тульской областиМиляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ
Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Правительство Тульской области
Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На встрече речь шла об инвестиционном потенциале области. Миляев отметил, что министерство экономического развития РФ – надежный партнер региона, совместно с которым решается ряд стратегических задач.
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Для достижения поставленной президентом России цели по наращиванию инвестиций к 2030 году в Тульской области проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов. Регион в числе первых в стране подписал соглашение о защите и поощрении капиталовложений, говорится в сообщении.
«
"В 2023 году в Тульской области достигнуто рекордное значение по инвестициям – более 235 миллиардов рублей. Мы на четвертом месте в ЦФО и входим в топ-5 Национального инвестиционного рейтинга регионов России. Тульская область одна из первых внедрила региональный инвестиционный стандарт", – цитирует пресс-служба Миляева.
В Корпорации развития области на сопровождении находится более 100 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций около 400 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать в Тульской области порядка 32 тысяч рабочих мест. Успешно работает особая экономическая зона "Узловая". В ней зарегистрировано 28 резидентов, вложивших порядка 30 миллиардов рублей.
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Успешно работают территории опережающего развития "Ефремов" и "Алексин", в которых создано порядка 14 тысяч рабочих мест. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году подписано 21 инвестиционное соглашение на общую сумму около 100 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе порядка 4 тысяч рабочих мест.
При поддержке Минэкономразвития России в регионе активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году Тулу посетило порядка 1,7 миллиона человек.
"Тульская область показывает хорошие результаты в последние годы. Это тот случай, когда видна реальная работа команды региона по созданию инвестиционного климата", - сказал Решетников, его слова приводит пресс-служба.
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Тульская областьТульская областьРоссияТулаДмитрий МиляевМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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