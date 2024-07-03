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Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ

Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 03.07.2024

Миляев провел рабочую встречу с главой Минэкономразвития РФ

Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщает... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:49

2024-07-03T15:49

2024-07-03T15:49

тульская область

тульская область

россия

тула

дмитрий миляев

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев в среду провел рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, сообщает пресс-служба регионального правительства. На встрече речь шла об инвестиционном потенциале области. Миляев отметил, что министерство экономического развития РФ – надежный партнер региона, совместно с которым решается ряд стратегических задач. Для достижения поставленной президентом России цели по наращиванию инвестиций к 2030 году в Тульской области проводится системная работа по улучшению инвестиционного климата и привлечению инвесторов. Регион в числе первых в стране подписал соглашение о защите и поощрении капиталовложений, говорится в сообщении. "В 2023 году в Тульской области достигнуто рекордное значение по инвестициям – более 235 миллиардов рублей. Мы на четвертом месте в ЦФО и входим в топ-5 Национального инвестиционного рейтинга регионов России. Тульская область одна из первых внедрила региональный инвестиционный стандарт", – цитирует пресс-служба Миляева. В Корпорации развития области на сопровождении находится более 100 инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций около 400 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать в Тульской области порядка 32 тысяч рабочих мест. Успешно работает особая экономическая зона "Узловая". В ней зарегистрировано 28 резидентов, вложивших порядка 30 миллиардов рублей. Успешно работают территории опережающего развития "Ефремов" и "Алексин", в которых создано порядка 14 тысяч рабочих мест. На Петербургском международном экономическом форуме в этом году подписано 21 инвестиционное соглашение на общую сумму около 100 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе порядка 4 тысяч рабочих мест. При поддержке Минэкономразвития России в регионе активно развивается туристическая отрасль. В прошлом году Тулу посетило порядка 1,7 миллиона человек. "Тульская область показывает хорошие результаты в последние годы. Это тот случай, когда видна реальная работа команды региона по созданию инвестиционного климата", - сказал Решетников, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240607/milyaev-1951550207.html

https://ria.ru/20240607/kombinat-1951370350.html

https://ria.ru/20240607/kompleksy-1951371481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, россия, тула, дмитрий миляев, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)