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Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов - РИА Новости, 03.07.2024
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17:01 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vozdukh-1957170621.html
Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов
Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов - РИА Новости, 03.07.2024
Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов
Воздух в отдельных районах Москвы прогрелся до плюс 33,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024
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общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы прогрелся до плюс 33,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "По данным за 15 часов самой жаркой точкой (на территории московского региона - ред.) стал Балчуг, там воздух прогрелся до плюс 33,8 градуса", - написал Леус. Он отметил, что температурные контрасты на территории московского региона превысили 10 градусов.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов

Леус: воздух в некоторых районах Москвы прогрелся до плюс 33,8 градуса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка гуляет у Большого театра в Москве
Девушка гуляет у Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка гуляет у Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы прогрелся до плюс 33,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.
"По данным за 15 часов самой жаркой точкой (на территории московского региона - ред.) стал Балчуг, там воздух прогрелся до плюс 33,8 градуса", - написал Леус.
Он отметил, что температурные контрасты на территории московского региона превысили 10 градусов.
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