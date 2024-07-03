https://ria.ru/20240703/vozdukh-1957170621.html

Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов

Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов - РИА Новости, 03.07.2024

Воздух в некоторых районах Москвы прогрелся почти до плюс 34 градусов

Воздух в отдельных районах Москвы прогрелся до плюс 33,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T17:01

2024-07-03T17:01

2024-07-03T17:01

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Воздух в отдельных районах Москвы прогрелся до плюс 33,8 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале. "По данным за 15 часов самой жаркой точкой (на территории московского региона - ред.) стал Балчуг, там воздух прогрелся до плюс 33,8 градуса", - написал Леус. Он отметил, что температурные контрасты на территории московского региона превысили 10 градусов.

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общество, москва, михаил леус, погода