https://ria.ru/20240703/vorobev-1957111690.html

Воробьев: каждый пятый килограмм отечественного сыра сделан в Подмосковье

Воробьев: каждый пятый килограмм отечественного сыра сделан в Подмосковье - РИА Новости, 03.07.2024

Воробьев: каждый пятый килограмм отечественного сыра сделан в Подмосковье

Каждый пятый килограмм сыра, сделанного в России, – из Подмосковья, при этом более 71,5 тысяч тонн сыра изготовили в регионе за первые пять месяцев текущего... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:40

2024-07-03T14:40

2024-07-03T14:40

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Каждый пятый килограмм сыра, сделанного в России, – из Подмосковья, при этом более 71,5 тысяч тонн сыра изготовили в регионе за первые пять месяцев текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В 2023 году произвели 154 тысячи тонн сыра, примерно в том же темпе идем и в этом году - за первые пять месяцев изготовлено свыше 71,5 тысячи тонн. При этом увеличивается доля подмосковного сыра в общем объеме его производства как в Центральном федеральном округе, так и в целом в Российской Федерации. Каждый пятый килограмм отечественного сыра сейчас производится в Подмосковье", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, за последние годы в регионе сформировалось собственное импортозамещающее сыроделие, причем не только традиционных массовых видов, таких как "Российский", "Пошехонский", "Гауда" или широкого ассортимента плавленных сыров, но и изысканных - камамбера, бри, дорблю, а также твердых сортов со сроком созревания год. Увеличение объемов стало возможным во многом благодаря развитию крупных производств и частных сыроварен. Так, успешно действует первый завод сырного кластера в городском округе Дмитровский ООО "Сыровар", который специализируется на выпуске твердых сортов. В числе других крупных производителей в регионе - АО "Озерецкий молочный комбинат" в Дмитровском, Истринская сыроварня Олега Сироты, сыроварня "Сыр & Beer" в Королеве, ООО "Хохланд Руссланд" в Раменском, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240702/festival-1956833400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), королев, андрей воробьев