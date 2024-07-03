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Никто не заставит Словакию отправить войска на Украину, заявил вице-премьер
Никто не заставит Словакию отправить войска на Украину, заявил вице-премьер - РИА Новости, 03.07.2024
Никто не заставит Словакию отправить войска на Украину, заявил вице-премьер
Вице-премьер Словакии, глава министерства обороны Роберт Калиняк заверил в интервью программе Diskusia na palete, что никакая сила не заставит Словакию... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:42
2024-07-03T15:42
2024-07-03T15:42
специальная военная операция на украине
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роберт калиняк
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БРАТИСЛАВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер Словакии, глава министерства обороны Роберт Калиняк заверил в интервью программе Diskusia na palete, что никакая сила не заставит Словакию отправить военных на Украину. "Я не могу себе представить, что могла бы существовать какая-нибудь сила, которая бы нас вынудила отправить военных на Украину", - сказал Калиняк. Он напомнил, что еще в феврале премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что лучше уйдет в отставку, чем допустит участие словацких военных в войне на Украине. Калиняк отметил, что журналисты сначала смеялись над словами премьера, но время показало, что идеи о вовлечении военных европейских стран в конфликт действительно существуют. Калиняк напомнил, что Словакия выступает за скорейшую остановку огня на Украине и начало переговоров о мире.
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в мире, словакия, украина, роберт калиняк, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Роберт Калиняк, Роберт Фицо
Никто не заставит Словакию отправить войска на Украину, заявил вице-премьер
Вице-премьер Калиняк: никто не заставит Словакию отправить военных на Украину