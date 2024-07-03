Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области
ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Реализация программы "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" в Тюменской области идет по плану, за пять лет доля жителей региона, которым доступна качественная питьевая вода, с 75% выросла до 83%, сообщил губернатор Александр Моор.
«
"Реализация программы "Чистая вода" идет по плану. На момент начала ее реализации, это пять лет назад, количество людей, которым доступна качественная питьевая вода, в регионе было равно 75%, сейчас это уже 83%. Если говорить про города, то это почти 96%. Цифры высокие, но наша задача сделать так, чтобы все жители имели доступ к качественной питьевой воде", - рассказал Моор журналистам после осмотра станции водоочистки в селе Упорово.
© Фото : Александр Моор/TelegramГубернатор Тюменской области Александр Моор во время осмотра станции водоочистки в селе Упорово
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время осмотра станции водоочистки в селе Упорово
Реконструкция данной станции велась в течение года по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда", сейчас она запущена на полную мощность - производительность увеличена вдвое, до 1 200 кубометров в сутки. Объёма воды достаточно, чтобы подключить к централизованному водоснабжению дома всех жителей села.
Губернатор отметил, что программа "Чистая вода" в регионе будет продолжена - большой блок работы запланирован на следующую пятилетку, причем не только по водоочистным, но и по канализационным очистным сооружениям в муниципалитетах. По его словам, это достаточно капиталоемкие мероприятия, в связи с чем правительство региона намерено задействовать все возможности областного бюджета, реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций, активно использовать все инструменты федерального финансирования в рамках уже новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года.