https://ria.ru/20240703/voda-1957211963.html

Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области

Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области - РИА Новости, 03.07.2024

Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области

Реализация программы "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" в Тюменской области идет по плану, за пять лет доля жителей региона, которым доступна... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T19:37

2024-07-03T19:37

2024-07-03T19:37

тюменская область

жкх

тюменская область

александр моор

нацпроекты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957211299_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9921f8af14d37d2ba24e3c67a3145d3f.jpg

ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Реализация программы "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" в Тюменской области идет по плану, за пять лет доля жителей региона, которым доступна качественная питьевая вода, с 75% выросла до 83%, сообщил губернатор Александр Моор. "Реализация программы "Чистая вода" идет по плану. На момент начала ее реализации, это пять лет назад, количество людей, которым доступна качественная питьевая вода, в регионе было равно 75%, сейчас это уже 83%. Если говорить про города, то это почти 96%. Цифры высокие, но наша задача сделать так, чтобы все жители имели доступ к качественной питьевой воде", - рассказал Моор журналистам после осмотра станции водоочистки в селе Упорово. Реконструкция данной станции велась в течение года по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда", сейчас она запущена на полную мощность - производительность увеличена вдвое, до 1 200 кубометров в сутки. Объёма воды достаточно, чтобы подключить к централизованному водоснабжению дома всех жителей села. Губернатор отметил, что программа "Чистая вода" в регионе будет продолжена - большой блок работы запланирован на следующую пятилетку, причем не только по водоочистным, но и по канализационным очистным сооружениям в муниципалитетах. По его словам, это достаточно капиталоемкие мероприятия, в связи с чем правительство региона намерено задействовать все возможности областного бюджета, реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций, активно использовать все инструменты федерального финансирования в рамках уже новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года.

https://ria.ru/20240422/voda-1941470540.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, тюменская область, александр моор, нацпроекты