Рейтинг@Mail.ru
Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
19:37 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/voda-1957211963.html
Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области
Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области - РИА Новости, 03.07.2024
Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области
Реализация программы "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" в Тюменской области идет по плану, за пять лет доля жителей региона, которым доступна... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T19:37
2024-07-03T19:37
тюменская область
жкх
тюменская область
александр моор
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957211299_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9921f8af14d37d2ba24e3c67a3145d3f.jpg
ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Реализация программы "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" в Тюменской области идет по плану, за пять лет доля жителей региона, которым доступна качественная питьевая вода, с 75% выросла до 83%, сообщил губернатор Александр Моор. "Реализация программы "Чистая вода" идет по плану. На момент начала ее реализации, это пять лет назад, количество людей, которым доступна качественная питьевая вода, в регионе было равно 75%, сейчас это уже 83%. Если говорить про города, то это почти 96%. Цифры высокие, но наша задача сделать так, чтобы все жители имели доступ к качественной питьевой воде", - рассказал Моор журналистам после осмотра станции водоочистки в селе Упорово. Реконструкция данной станции велась в течение года по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда", сейчас она запущена на полную мощность - производительность увеличена вдвое, до 1 200 кубометров в сутки. Объёма воды достаточно, чтобы подключить к централизованному водоснабжению дома всех жителей села. Губернатор отметил, что программа "Чистая вода" в регионе будет продолжена - большой блок работы запланирован на следующую пятилетку, причем не только по водоочистным, но и по канализационным очистным сооружениям в муниципалитетах. По его словам, это достаточно капиталоемкие мероприятия, в связи с чем правительство региона намерено задействовать все возможности областного бюджета, реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций, активно использовать все инструменты федерального финансирования в рамках уже новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года.
https://ria.ru/20240422/voda-1941470540.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957211299_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_12ec9ecf12842c41a064534d6f3fbbb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, тюменская область, александр моор, нацпроекты
Тюменская область, ЖКХ, Тюменская область, Александр Моор, Нацпроекты

Качественной водой обеспечено более 83% жителей Тюменской области

© Фото : Александр Моор/TelegramCтанция водоочистки в селе Упорово
Cтанция водоочистки в селе Упорово - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Cтанция водоочистки в селе Упорово
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 3 июл – РИА Новости. Реализация программы "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда" в Тюменской области идет по плану, за пять лет доля жителей региона, которым доступна качественная питьевая вода, с 75% выросла до 83%, сообщил губернатор Александр Моор.
«
"Реализация программы "Чистая вода" идет по плану. На момент начала ее реализации, это пять лет назад, количество людей, которым доступна качественная питьевая вода, в регионе было равно 75%, сейчас это уже 83%. Если говорить про города, то это почти 96%. Цифры высокие, но наша задача сделать так, чтобы все жители имели доступ к качественной питьевой воде", - рассказал Моор журналистам после осмотра станции водоочистки в селе Упорово.
© Фото : Александр Моор/TelegramГубернатор Тюменской области Александр Моор во время осмотра станции водоочистки в селе Упорово
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время осмотра станции водоочистки в селе Упорово - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© Фото : Александр Моор/Telegram
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время осмотра станции водоочистки в селе Упорово
Реконструкция данной станции велась в течение года по программе "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда", сейчас она запущена на полную мощность - производительность увеличена вдвое, до 1 200 кубометров в сутки. Объёма воды достаточно, чтобы подключить к централизованному водоснабжению дома всех жителей села.
Губернатор отметил, что программа "Чистая вода" в регионе будет продолжена - большой блок работы запланирован на следующую пятилетку, причем не только по водоочистным, но и по канализационным очистным сооружениям в муниципалитетах. По его словам, это достаточно капиталоемкие мероприятия, в связи с чем правительство региона намерено задействовать все возможности областного бюджета, реализовывать концессионные соглашения для привлечения внебюджетных инвестиций, активно использовать все инструменты федерального финансирования в рамках уже новых национальных проектов, которые будут запущены с 2025 года.
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Воду из колонок и водопровода из реки Ишим признали непригодной для питья
22 апреля, 11:48
 
Тюменская областьЖКХТюменская областьАлександр МоорНацпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала