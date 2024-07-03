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Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Эрдоган пригласил Путина в Турцию - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:22
2024-07-03T15:22
2024-07-03T15:23
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саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции. "Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", - сказал турецкий лидер.
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Встреча Путина и Эрдогана
что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире.
По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии.
2024-07-03T15:22
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РИА Новости
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В мире, Турция, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции.
2024-07-03T15:22
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PT0M23S
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Эрдоган заявил, что ждет визит Путина в Турцию как можно скорее