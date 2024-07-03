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Эрдоган пригласил Путина в Турцию - РИА Новости, 03.07.2024
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15:22 03.07.2024 (обновлено: 15:23 03.07.2024)
https://ria.ru/20240703/vizit-1957132120.html
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Эрдоган пригласил Путина в Турцию - РИА Новости, 03.07.2024
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T15:22
2024-07-03T15:23
в мире
турция
астана
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
саммит шос в астане – 2024
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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции. "Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", - сказал турецкий лидер.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Встреча Путина и Эрдогана
что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире. По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии.
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в мире, турция, астана, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, видео
В мире, Турция, Астана, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Саммит ШОС в Астане – 2024
Эрдоган пригласил Путина в Турцию
АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции.
2024-07-03T15:22
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Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган заявил, что ждет визит Путина в Турцию как можно скорее

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции.
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", - сказал турецкий лидер.
 
В миреТурцияАстанаРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинСаммит ШОС в Астане – 2024
 
 
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