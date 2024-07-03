https://ria.ru/20240703/vizit-1957132120.html

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган пригласил Путина в Турцию - РИА Новости, 03.07.2024

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции. РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T15:22

2024-07-03T15:22

2024-07-03T15:23

в мире

турция

астана

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

саммит шос в астане – 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

АСТАНА, 3 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в среду в Астане заявил, что ждет его с визитом в Турции. "Я с нетерпением жду возможности приветствовать вас в моей стране как можно скорее", - сказал турецкий лидер.

турция

астана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина и Эрдогана что лидеры постоянно в контакте, обмениваются мнениями по ситуации в мире. По словам Пескова, встреча президентов продлится минимум час, разговор вряд ли обойдется без обсуждения Украины и Сирии. 2024-07-03T15:22 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, астана, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, саммит шос в астане – 2024, видео