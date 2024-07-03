https://ria.ru/20240703/vinnik-1957221854.html
Суд в США отложил вынесение приговора россиянину Виннику до 2025 года
Суд в США отложил вынесение приговора россиянину Виннику до 2025 года - РИА Новости, 03.07.2024
Суд в США отложил вынесение приговора россиянину Виннику до 2025 года
Суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику из-за сложности дела, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T20:52
2024-07-03T20:52
2024-07-03T21:12
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ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику из-за сложности дела, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.Винник ранее согласился признать себя виновным в сговоре с целью отмывания денег."Американский судья решил отложить вынесение приговора из-за сложности дела... В этом случае оно перенесено на начало следующего года", - сказал собеседник агентства.Заседание, которое первоначально было назначено на 12 июля, перенесли на 17 января 2025 года.Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.
https://ria.ru/20240503/vinnik-1943785412.html
https://ria.ru/20240626/peskov-1955565897.html
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сша, в мире, александр винник
США, В мире, Александр Винник
Суд в США отложил вынесение приговора россиянину Виннику до 2025 года
Адворкат: суд в США отложил вынесение приговора россиянину Виннику до 2025 года
ВАШИНГТОН, 3 июл – РИА Новости. Суд в США отложил до 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику из-за сложности дела, сообщил РИА Новости его адвокат Аркадий Бух.
Винник ранее согласился признать себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.
"Американский судья решил отложить вынесение приговора из-за сложности дела... В этом случае оно перенесено на начало следующего года", - сказал собеседник агентства.
Заседание, которое первоначально было назначено на 12 июля, перенесли на 17 января 2025 года.
Винника в США обвиняют в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая, как считают американцы, использовалась в том числе для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности, в том числе хакерских атак, коррупции и торговли наркотиками.