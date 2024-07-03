Рейтинг@Mail.ru
Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/vertolety-1957005216.html
Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север", видео... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:07
2024-07-03T05:07
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ми-28нм
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_0:103:2491:1504_1920x0_80_0_0_0d52549b72d7834a8174914e22e785cb.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/73/1558027334_175:0:2316:1606_1920x0_80_0_0_fcc8317c90c262b32709a32d307e69e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Минобороны: вертолеты Ми-28нм нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28НМ
Вертолет Ми-28НМ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-28НМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом
"До 18 часов". На Украине раскрыли, к чему привели удары России
04:23
Отмечается, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныМи-28НМВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала