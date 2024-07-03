https://ria.ru/20240703/vertolety-1957005216.html

Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024

Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север", видео... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T05:07

2024-07-03T05:07

2024-07-03T05:07

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, безопасность