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Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ - РИА Новости, 03.07.2024
Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север", видео... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T05:07
2024-07-03T05:07
2024-07-03T05:07
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-28нм армейской авиации ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ и замаскированной технике в интересах группировки "Север", видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки войск "Север", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате боевого применения все цели были уничтожены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место своей дислокации.
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Российские вертолеты нанесли удар по замаскированной технике ВСУ
Минобороны: вертолеты Ми-28нм нанесли удар по замаскированной технике ВСУ