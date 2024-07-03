https://ria.ru/20240703/usloviya-truda-1957094131.html

Роструд рассказал о правилах работы в жару

Роструд рассказал о правилах работы в жару - РИА Новости, 03.07.2024

Роструд рассказал о правилах работы в жару

Работодатели должны обеспечить подходящий для работы температурный режим, делать дополнительные перерывы и подготовить места для отдыха, а также сделать... РИА Новости, 03.07.2024

2024-07-03T14:02

2024-07-03T14:02

2024-07-03T14:02

общество

россия

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942101709_0:151:3007:1842_1920x0_80_0_0_b2d2e7ec4df729708b0e5c97dbba8958.jpg

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Работодатели должны обеспечить подходящий для работы температурный режим, делать дополнительные перерывы и подготовить места для отдыха, а также сделать доступной питьевую воду и аптечку, рассказали РИА Новости в Роструде. "В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, согласно трудовому законодательству РФ работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, которые будут соответствовать требованиям охраны труда. "Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками. В частности, опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности – опасность воздействия повышенных температур воздуха", - объяснили в Роструде. В сообщении уточнили также, что в результате этого анализа нужно оценить уровни профессиональных рисков и принять меры по их исключению или снижению.

https://ria.ru/20240703/zhara-1956990043.html

https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957033280.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)