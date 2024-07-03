Рейтинг@Mail.ru
Роструд рассказал о правилах работы в жару - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/usloviya-truda-1957094131.html
Роструд рассказал о правилах работы в жару
Роструд рассказал о правилах работы в жару - РИА Новости, 03.07.2024
Роструд рассказал о правилах работы в жару
Работодатели должны обеспечить подходящий для работы температурный режим, делать дополнительные перерывы и подготовить места для отдыха, а также сделать... РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T14:02
2024-07-03T14:02
общество
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942101709_0:151:3007:1842_1920x0_80_0_0_b2d2e7ec4df729708b0e5c97dbba8958.jpg
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Работодатели должны обеспечить подходящий для работы температурный режим, делать дополнительные перерывы и подготовить места для отдыха, а также сделать доступной питьевую воду и аптечку, рассказали РИА Новости в Роструде. "В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, согласно трудовому законодательству РФ работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, которые будут соответствовать требованиям охраны труда. "Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками. В частности, опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности – опасность воздействия повышенных температур воздуха", - объяснили в Роструде. В сообщении уточнили также, что в результате этого анализа нужно оценить уровни профессиональных рисков и принять меры по их исключению или снижению.
https://ria.ru/20240703/zhara-1956990043.html
https://ria.ru/20240703/kranovschik-1957033280.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942101709_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_78aa946ebc0247e888808639dc10490e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Общество, Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Роструд рассказал о правилах работы в жару

Роструд: в жару нужно обеспечивать температурный режим, питьевую воду и аптечку

© iStock.com / PoikeОфисный работник
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© iStock.com / Poike
Офисный работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Работодатели должны обеспечить подходящий для работы температурный режим, делать дополнительные перерывы и подготовить места для отдыха, а также сделать доступной питьевую воду и аптечку, рассказали РИА Новости в Роструде.
"В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится в сообщении.
Депутаты перед пленарным заседанием Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Госдуме предложили не наказывать за опоздание на работу из-за жары
Вчера, 01:05
По данным ведомства, согласно трудовому законодательству РФ работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, которые будут соответствовать требованиям охраны труда.
"Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками. В частности, опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности – опасность воздействия повышенных температур воздуха", - объяснили в Роструде.
В сообщении уточнили также, что в результате этого анализа нужно оценить уровни профессиональных рисков и принять меры по их исключению или снижению.
Строящийся ЖК в Даниловском районе, где крановщик из-за сильной жары погиб на высоте 25 этажа. 3 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Рабочий умер из-за жары в кабине башенного крана в Москве
Вчера, 10:29
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала