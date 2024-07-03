https://ria.ru/20240703/ukraine-1957227197.html
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну - РИА Новости, 03.07.2024
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну
Десять мужчин задержаны вблизи границы с Венгрией при попытке покинуть Украину, сообщили в госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:36
2024-07-03T21:36
2024-07-03T21:36
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владимир зеленский
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Десять мужчин задержаны вблизи границы с Венгрией при попытке покинуть Украину, сообщили в госпогранслужбе Украины. "Десять "жнецов" пытались прокрасться в Венгрию пшеничным полем. Каждый заплатил переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну
У границы с Венгрией задержали 10 мужчин при попытке покинуть Украину