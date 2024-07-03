Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну - РИА Новости, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 03.07.2024
https://ria.ru/20240703/ukraine-1957227197.html
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну - РИА Новости, 03.07.2024
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну
Десять мужчин задержаны вблизи границы с Венгрией при попытке покинуть Украину, сообщили в госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 03.07.2024
2024-07-03T21:36
2024-07-03T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1170:718:3143:1828_1920x0_80_0_0_56471ec5eb5965cd6698b2d115a0a165.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Десять мужчин задержаны вблизи границы с Венгрией при попытке покинуть Украину, сообщили в госпогранслужбе Украины. "Десять "жнецов" пытались прокрасться в Венгрию пшеничным полем. Каждый заплатил переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240703/ukraine-1957210401.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826027240_1326:645:3143:2008_1920x0_80_0_0_08c6e26e6cc2da696df491e55232c5d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали десять мужчин при попытке покинуть страну

У границы с Венгрией задержали 10 мужчин при попытке покинуть Украину

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Десять мужчин задержаны вблизи границы с Венгрией при попытке покинуть Украину, сообщили в госпогранслужбе Украины.
"Десять "жнецов" пытались прокрасться в Венгрию пшеничным полем. Каждый заплатил переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов. Вот только это оказались напрасно выброшенные деньги, ведь все их "путешествие" ограничилось прогулкой по пшеничному полю, посреди которого мужчин и задержали пограничники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
Журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Более тысячи мужчин пытались покинуть Украину, подкупив пограничников
Вчера, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала