Более тысячи мужчин пытались покинуть Украину, подкупив пограничников
На Украине с 2022 г 1125 мужчин пытались покинуть страну, подкупив пограничников
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила, что с февраля 2022 года зафиксировано 1125 попыток подкупа пограничников, в большинстве случаев таким способом военнообязанные мужчины пытались покинуть страну.
"С начала введения военного положения пограничники пресекли 1125 попыток предоставления неправомерной выгоды на общую сумму более 12,6 миллиона гривен (почти 310 тысяч долларов), 28 из них – на сумму более 336 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов) – приостановлены в течение июня этого года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
Уточняется, что большинство попыток подкупа пытались осуществить мужчины, пытавшиеся уехать за границу.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
Журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.